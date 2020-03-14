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Arıklı: Hükümet olağanüstü hal ilan etmeden başarılı olamaz

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Arıklı: Hükümet olağanüstü hal ilan etmeden başarılı olamaz
Arıklı: Hükümet olağanüstü hal ilan etmeden başarılı olamaz

Yeniden Doğuş Partisi Genel Başkanı Erhan Arklı, hükümetin aldığı kararları desteklediğinia ncak eksik yaları bulunduğunu ileri sürdü.
Partiden verilen bilgiye göre Arıklı şu ifadeleri kullandı;
“ Bakanlar Kurulunun dün akşam ilan ettiği kararlar, kısmı olağanüstü kararları içeren son derece yerinde ama eksik kararlardır. Ne var ki bunlar ve bunlara benzer başka kararların rahatça alınıp uygulanabilmesi ve bu kararların ekonomik ve sosyal hayatımızdaki yan etkilerini giderecek tedbirleri n de alınabilmesi için mutlak surette Anayasanın 124. Maddesi uyarınca Olağanüstü Durum İlan edilmelidir. Hükümetin olağanüstü kararları alıp uygulayabilmesi için Kanun Hükmünde kararname çıkarması elzemdir. Bu kararnameleri çıkarma yetkisini de ancak Olağanüstü Durum İlanı ile mümkündür.

Ayrıca alınması gereken ekonomik tedbirler de vardır. Özel sektörün faaliyetlerinin sonlandırılması ile ortaya çıkacak ekonomik bunalımın aşılabilmesi için fonlardaki paraların kullanılması, bankacılık faaliyetlerinin yeniden düzenlenmesi, faiz uygulamalarının gözden geçirilmesi, özel sektör çalışanlarının sosyal sigorta ve ihtiyat sandığı yatırımlarının desteklenmesi gibi daha bir çok radikal kararlar üretilmesi gerekebilecektir. Hükümetin Olağanüstü Hal (Durum) ilan edip kararname çıkarma yetkisi elde etmeden bu tür kararları alması mümkün değildir. Aynı şekilde kısmı sokağa çıkma yasağı ilan edilmeden alınan tedbirlerin başarıya ulaşması da mümkün olmayacaktır.
Muhalefetin Hükümete alınacak her karara destek vermesi Hükümet için bulunmaz bir fırsattır”.

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