Arıklı: "Hükümetin bozulacağı yönündeki iddialar komplo teorisidir"

Arıklı, hükümetin bozulacağı yönündeki iddiaların, KIB-TEK'te üzerlerine gittikleri rant çevrelerinin komplo teorisi olduğunu belirterek, "YDP'nin içindeki kriz diğer partileri ilgilendirmez. Bir iki kişi istedi diye hükümet bozulmaz" dedi.

Arıklı BRT'de Levent Kutay'a açıklamalar yaptı...

İşte satır başları...

Arıklı, YDP Milletvekili Bertan Zaroğlu’na, “Kurultayı kazanacaklarına yüzde yüz inanıp, partiyi nasıl dizayn edeceklerini düşünüyolardı. Bu olmadığı için şimdi çöküntü yaşıyorlar. Bu çöküntüyü kendi içlerinde çözüp, bizimle tekrar bu yolu kol kola yürümeleri konusunda karar vermeleri lazım. Başka yerde siyaset yapamazlar” dedi.

Erhan Arıklı Milletvekili Bertan Zaroğlu’nun yeni bir parti kuracağı ve hükümetin bozulacağı ile ilgili iddialar hakkında da , bu iddiaların komplo teorileri olduğunu dile getirerek, birileri istediği için hükümetin yıkılmayacağını söyledi.