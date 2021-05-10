  • BIST 1.461
  • Altın 488,858
  • Dolar 8,2726
  • Euro 10,0573
  • Lefkoşa 21 °C
  • Mağusa 22 °C
  • Girne 22 °C
  • Güzelyurt 19 °C
  • İskele 22 °C
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara 15 °C
SON DAKİKA8836  test yapıldı, 23' ü yerel 27 pozitif vaka

Arıklı: "Hükümetin bozulacağı yönündeki iddialar komplo teorisidir"

» »
Arıklı, hükümetin bozulacağı yönündeki iddiaların, KIB-TEK'te üzerlerine gittikleri rant çevrelerinin komplo teorisi olduğunu belirterek, "YDP'nin içindeki kriz diğer partileri ilgilendirmez. Bir iki kişi istedi diye hükümet bozulmaz" dedi.
Arıklı: "Hükümetin bozulacağı yönündeki iddialar komplo teorisidir"

Arıklı BRT'de Levent Kutay'a açıklamalar yaptı...

İşte satır başları...

Arıklı, YDP Milletvekili Bertan Zaroğlu’na, “Kurultayı kazanacaklarına yüzde yüz inanıp, partiyi nasıl dizayn edeceklerini düşünüyolardı.  Bu olmadığı için şimdi çöküntü yaşıyorlar. Bu çöküntüyü kendi içlerinde çözüp, bizimle tekrar bu yolu kol kola yürümeleri konusunda karar vermeleri lazım. Başka yerde siyaset yapamazlar” dedi. 

Erhan Arıklı Milletvekili  Bertan Zaroğlu’nun yeni bir parti kuracağı ve hükümetin bozulacağı ile ilgili iddialar hakkında da , bu iddiaların komplo teorileri olduğunu dile getirerek, birileri istediği için hükümetin yıkılmayacağını söyledi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Sennaroğlu: Cumhuriyet Meclisi farklı görüşlerinin temsil edildiği bir kurumdur10 Mayıs 2021 Pazartesi 18:00
  • Özersay: Halkın Partisi olarak görüşlerimizi paylaşma imkanı bulduk10 Mayıs 2021 Pazartesi 17:58
  • Büyükyılmaz:Grevin yasal dayanağı yok,yasal işleme gideriz10 Mayıs 2021 Pazartesi 17:35
  • Özyiğit: “Yeri geldiğinde protesto edeceğiz, yeri geldiğinde de görüşlerimizi ve uyarılarımızı tutanaklara geçirerek tarihe not düşeceğiz”10 Mayıs 2021 Pazartesi 17:28
  • KKTC'de 4 kişilik bir aile için açlık sınırı 4 bin 44 TL10 Mayıs 2021 Pazartesi 17:19
  • Gürcafer: Kıbrıs Rum Kesimi tarafından aşı hakkımız gasp edilmiştir10 Mayıs 2021 Pazartesi 17:00
  • Genel Kurul bir sonraki toplantısını 17 Mayıs Pazartesi günü yapacak10 Mayıs 2021 Pazartesi 16:57
  • Eşini Öldürdü, Adliyede İntihar Etti10 Mayıs 2021 Pazartesi 16:46
  • KTÖS Cumhurbaşkanı Tatar’ın üniversite izinlerine yönelik iddialara yanıtlanmasını talep etti10 Mayıs 2021 Pazartesi 16:40
  • Tatar:Eğer ben iki devlet temelli bir çözümü tüm dünyaya haykırıyorsam, sizin de benim elimi güçlendirmeniz gerek10 Mayıs 2021 Pazartesi 16:37
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti