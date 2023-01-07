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Arıklı: Hükümetten çekilme gibi bir düşüncemiz yok

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Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, BRT'de yayımlanan ’17. Saat’ programına katılarak açıklamalarda bulundu.
Arıklı: Hükümetten çekilme gibi bir düşüncemiz yok

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, BRT'de yayımlanan ’17. Saat’ programına katılarak açıklamalarda bulundu.

Arıklı “Bizim hükümetten çekilme gibi bir düşüncemiz yok. Ama hep söylediğimiz birşey var. 2022 yılı içerisinde gerek Türkiye ile imzaladığımız Ekonomik Protokol’ün oldukça gerisindeyiz. Gerekse de 3 partinin imzaladığı koalisyon protokolünde öngördüğümüz bir takım icraatların oldukça gerisindeyiz. Bardağın dolu tarafından bakarsanız güzel şeyler yaptık. Ama yeterli mi? Yeterli değil” dedi.

Arıklı, “3 Parti’nin Genel Başkanı 2022 yılının genel bir değerlendirmesini yapmak durumunda.Biz bunu yapacağız. Ona göre benim en azından YDP’nin yetkili kurullarına hesap vermem gerekiyor. Bu toplantının Başbakan’ın Ankara ziyaretinden önce olması gerekiyor. Ama bugün sayın Başbakanın durumunun kötü olduğunu gördüm. Grip ciddi şekilde etkilemiş. Ayakta duramıyor. Buna ragmen fedakarlık yaparak, Meclis’e geldi ve oyunu kullandı. 3-4 gün ayağa kalkabileceğini zannetmiyorum”dedi.

Arıklı “2023 bütçesinin geçmesinde CTP’nin ve iki bağımsız milletvekillerinin oldukça ciddi katkılarını gördük. Anlayışlı davrandılar ve iki bağımsız milletvekilinden destek istedik. Biliyorduk ki hem nisap açısından ciddi sıkıntımız olacaktı. Hem de süre açısından ciddi sıkıntımız olacaktı. Sağolsunlar her iki konuda da bize yardımcı oldular. Üzerlerine düşeni fazlasıyla yaptılar. O açıdan kendilerini tebrik ediyorum” dedi.

Bakan Arıklı, “Her konuda ciddi reforma ihtiyacımız var.Bunlardan en önemlisi kamu reformudur.Kamuda çok ciddi sıkıntı var.Bana göre 51’e 95 sayılı yasadan sonra yıllardır üzerinde çalışılan ve belli bir noktaya gelen Kamu Reformunu ele almamız gerekiyor.Ayrıca Seçim Yasası’nı da bir an evvel değiştirmemiz lazım” ifadelerini kullandı.

Kaynak: BRT

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