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Arıklı: Hükümetten çekilme kararını iyi değerlendirmeliyiz

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YDP Genel Başkanı ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, partisinin hükümetteki icraatlarını değerlendirirken, hükümetten çekilme kararının parti ve ülke için önemine dikkat çekti.
Arıklı: Hükümetten çekilme kararını iyi değerlendirmeliyiz

Genişletilmiş Parti Meclisi’nden çıkan tavsiye kararı, parti meclisinde ele alınacak.

Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı ve Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, partisinin hükümette olduğu dönemde yapılan icraatlar ve gelecekteki hedeflere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Arıklı, hükümet programında 251 icraat vaadinde bulunulduğunu belirterek, Ulaştırma Bakanlığı’na bağlı olarak hayata geçirilen projeleri sıraladı. Bu projeler arasında Ercan Havalimanı, Yerel Yönetimler Reformu, Güzelyurt-Lefke Yolu, Girne-Alsancak Yolu, Kuzey Çevre Yolu ve 4.5G teknolojisinin uygulanması gibi çalışmalar yer aldı.

Gelecekte gerçekleştirmeyi planladıkları projelere de değinen Arıklı, toplu taşıma sisteminin modernizasyonu ve evden eve fiber internet altyapısının hayata geçirilmesinin öncelikli hedefleri olduğunu vurguladı.

"Hükümetin İstikrarı Önemli"

Arıklı, içinde bulundukları hükümetin en uzun ömürlü hükümet olduğunu ifade ederek, bu istikrarın korunması gerektiğini söyledi. 2027 yılına kadar hükümetin yoluna devam etmesini arzuladıklarını belirten Arıklı, “Hükümet programında yer alan 251 maddenin en azından yarısından bir fazlasını hayata geçirmeyi hedefliyoruz” dedi.

"Çekilme Kararı Ciddi Muhasebe Gerektirir"

YDP Genişletilmiş Parti Meclisi’nde hükümetten çekilme kararı alınmasına değinen Arıklı, bu kararın parti meclisinde değerlendirileceğini ifade etti. Kritik bir dönemde bulunulduğunu belirten Arıklı, şunları kaydetti:
“2025 yılı Cumhurbaşkanlığı seçimleri çok önemli. Böyle bir dönemde hükümetten çekilme kararı almanın partimize ve ülkeye kazandıracaklarını ve kaybettireceklerini iyi değerlendirmeliyiz. Eleştirilerinizde haklı olabilirsiniz, ancak vereceğiniz karar hem parti hem de ülke açısından hayati önem taşıyor.”

Genişletilmiş Parti Meclisi’nde alınan tavsiye kararı, önümüzdeki günlerde parti meclisinde ele alınarak nihai bir sonuca bağlanacak.

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