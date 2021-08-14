Arıklı: "ihale mafyası ve onların kiralık kalemleri hala konuşmaya devam ediyorlar"

İşte açıklama;

TEŞEKKÜRLER TÜRKİYEM...

Nasılda ellerini ovuşturuyorlardı. Teknecik akaryakıtsız kalacak, ülke karanlığa gömülecek Hükümet istifa etmek zorunda kalacaktı.

TPİC in bulduğu gemi ilginç bir şekilde Kıbrısa akaryakıt taşımaktan vaz geçmişti. Diğer gemi akaryakıtın bulunduğu Dörtyola 5 günlük uzaklıkta idi. Geminin akaryakıt yükleyip Kıbrısa varması en 8 gün isterdi. Oysa Teknecikteki akaryakıt ancak 5 gün yetebilecekti.

Hesap kitap tamamdı. Oysa karşılarında en az onlar kadar zeki bir ekip vardı. Sayın Başbakanın başkanlığında bir toplantı yapıldı. İhtiyaç belirlendi. 5 günlük akaryakıtın bir kısmı AKSA dan bir kısmı ise Türkiyeden karşılanacaktı.

Derhal Türkiye Cumhuriyeti Enerji Bakanlığı ile temas kuruldu. Sayın Bakan Fatih Sönmez Bakan Yardımcısı Alpaslan Bayraktarı görevlendirdi. Alpaslan Bayraktar eski TPİC Genel Müdürü idi. Halihazırda da TPİC dahil Enerji Bakanlığının alt kuruluşlarından sorumluydu.

Alpaslan Bayraktar Silopide bulunan 80 tankeri Dörtyola kaydırdı. Mersinden bir Ro-Ro gemisi ayarlandı. Ve dün akşam tankerlerle ihtiyaç duyulan 1200 ton Akaryakıt ülkeye getirildi. Yarın da 1200 ton Akaryakıt ülkeye getirilecek. Sonrasında her ihtimale karşı 1200 ton daha alınıp iş sağlama bağlanacak.

Bu arada AKSA nın da hakkını vermek lazım. Her ihtimale karşı ordanda akaryakıt taşındı.

Bütün beklentileri boşa çıkan malum ihale mafyası ve onların kiralık kalemleri hala konuşmaya devam ediyorlar...

Siz konuşun. Biz yapacağız...