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Arıklı: İktidar olan üç siyasi parti toplamda yüzde 50 oy aldı... "Hükümet adeta güven oyu aldı"

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"Hükümet adeta güven oyu aldı"
Arıklı: İktidar olan üç siyasi parti toplamda yüzde 50 oy aldı... "Hükümet adeta güven oyu aldı"

Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, sandıktan bugün çıkan sonucun oy kaybı gibi görünse de öyle olmadığını, iktidar olan üç siyasi partinin toplamda yüzde 50 oy aldığını, dolayısıyla hükümetin adeta güven oyu aldığını, yoluna devam ettiğini söyledi.

CTP’nin her ne kadar da muhalefete ait olan bir sandalyeyi kazanmış olsa da, üç partinin yüzde 50 oranında oy aldığını dolayısıyla, CTP’nin kaybettiği görüşünü ifade eden Arıklı, Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin milletvekili sayısını 18’den 19’a çıkarmasının hiçbir şeyi değiştirmeyeceğini kaydetti.

BRT’de katıldığı canlı yayında seçim sonuçlarını değerlendiren Erhan Arıklı, daha seçim kampanyasının başladığı günden bu yana söylediklerini hatırlatarak, sonucu ülke siyasetini etkilemeyecek bir seçime milyonlarca lira para harcandığını belirtti.  

Katılım oranının düşüklüğüne, bunun en büyük sebeplerinden birinin de bu ekonomik koşullarda seçime gidilmesi olduğuna değinen Arıklı, seçim için yaklaşık 30 milyon TL'si devletin kasasından olmak üzere en az 50 milyon TL çıktığını söyledi.

Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin milletvekili sayısını 18’den 19’a çıkarmasının hiçbir şeyi değiştirmeyeceğini belirten Arıklı, böyle bir seçim yapmak zorunda kalındığını, bir konsensusla bu seçimin ya ertelenebileceğini, ya da daha değişik usullerle yapılabileceğini ifade etti.

Seçimin organize iki siyasi parti arasında geçtiğine işaret eden Arıklı, sandığa daha çok seçmenini taşıyan iki parti arasında yaşanan bir yarışa şahit olunduğunu kaydetti.

Erhan Arıklı, partisinin aldığı oy oranını değerlendirerek, kendilerinin daha iyi oy alabileceklerini ancak seçmenlerinin büyük bir kısmının 1 Haziran’da Türkiye’ye döndüğünü, binlerce seçmenlerinin yaylalara gittiğini, bir kısmının da Hacca gittiğini kaydetti.

Arıklı şöyle devam etti:

“Oy kaybı gibi görünse de, öyle değil. Asıl önemli olan iktidar olan üç siyasi partinin toplamda yüzde 50 oy almasıdır ki, CTP burada kendi kazdığı kuyuya düşmüş oldu. Her ne kadar da muhalefete ait olan bir sandalyeyi kazanmış olsalar da, referandum havasına bürünseler de bu seçimi kaybettiler. İktidar olan üç parti yüzde 50 oranında oy aldı, dolayısıyla CTP kaybetti. Hükümet adeta güvenoyu aldı ve yoluna devam ediyor. Şimdi önümüzde icraat dönemi var. Artık 2.5-3 yıl herhangi bir seçim yok, bundan sonra artık icraatları gündeme almamız gerekiyor. İktidardaki üç hükümet partisinin oy oranında dramatik bir düşüş yok, dolayısıyla 3 parti yüzde elli oyla yollarına devam ediyor.”

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