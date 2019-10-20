Arıklı: İlahi Kudret Hoca... MAP'da böyle kapanmıştı

Erhan Arıklı'nın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şöyle:

İLAHİ KUDRET HOCA,

Sevgili Hasan Hastürer bugünkü yazısında Serden Hoca'nın Ersin Tatar'ın Kudret Özersay'ın Cumhurbaşkan adaylığını destekleyeceğini, bunun için namusu ve şerefi üzerine söz verdiğini, Özersay'ın da 4 lü koalisyonu yıkıp UBP ile Hükümet kurduğunu anlatıyor. Kudret Hoca biraz politik tecrübeye sahip biri olsa bırakın UBP nin bu tür sözlerine yazılı taahüdüne bile güvenilmeyeceğini bilirdi. Sene 1995. Cumhurbaşkanlığı seçimleri yaklaşıyordu. O zaman MAP'ın hatırı sayılır bir oyu vardı. Zorlu Töre MAP Genel Başkanı idi. Aracılar vasıtası ile UBP ile MAP arasında yazılı bir protokol imzalandı. Buna göre MAP Cumhurbaşkanlığı seçiminde Eroğlu'nu destekleyecek, UBP de yapılacak olan ilk Genel Seçimde UBP sıralarından MAP a 7 kontenjan vercekti. Protokolun altında Eroğlu'nun ve Töre'nin imzası vardı. Genel Sekreterler de şahit olarak imza almışlardı. MAP'ın Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Eroğlu na güçlü bir destek vermesine rağmen Eroğlu kaybetmişti. Genel seçimler yaklaştığında UBP MAP ile imzalanan protokola uymayacağını söyledi. Nitekim uymadı da. MAP aldatılmışlığı ile kaldı. Bu olay MAP'ın kapanma sürecini de tetiklemişti. Demem o ki, Kudret bey UBP ye güvenerek 4 lüyü bozdu ve UBP ile koalisyon kurdu ise, MAP ın başına gelen HP nin de başına gelmesi kaçınılmaz olur. Gelişmeleri hep birlikte yaşayarak göreceğiz.