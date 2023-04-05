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Arıklı ile Feyzioğlu, yeni Ercan Havalimanı’nı ziyaret etti...

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Arıklı ile Feyzioğlu, yeni Ercan Havalimanı’nı ziyaret etti... "Bu büyük bir eser ve yüzde 98'i bitti"
Arıklı ile Feyzioğlu, yeni Ercan Havalimanı’nı ziyaret etti...

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı ile Türkiye Cumhuriyeti’nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu, yeni Ercan Havalimanı’nı ziyaret ederek çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı ile Türkiye Cumhuriyeti’nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu, yeni Ercan Havalimanı’nda incelemelerde bulundu, yüklenici firma yetkililerinden bilgi aldı. Arıklı ile Feyzioğlu, burada basına açıklamalarda da bulundu.

-Arıklı: Türkiye’nin dördüncü büyük havalimanı olan Dalaman Havalimanı ile eşit büyüklükte

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin gururu olabilecek muhteşem bir eser” olarak nitelediği yeni havalimanının, 10 milyon yolcu kapasiteli olduğunu aktardı.

Türkiye Cumhuriyeti’nde 6 Şubat’ta meydana gelen depremden dolayı Kahramanmaraş’ta bulunan ve Ercan Havalimanı için pano ve trafo üreten fabrikada bir süre üretimin durduğunu ve bu nedenle havalimanının yapımında gecikmeler yaşandığını ifade eden Arıklı, yeniden üretime başlayan fabrikadan gelecek malzemelerin süratle monte edileceğini ve Ercan Havalimanı’nın açılışa hazır hale getirileceğini aktardı.

Arıklı, Yeni Ercan Havalimanı’nın Türkiye’nin dördüncü büyük havalimanı olan Dalaman Havalimanı ile eşit büyüklükte olduğunu da belirtti.

-Feyzioğlu:Şimdiden Kıbrıs Türk halkına hayırlı olsun

Türkiye Cumhuriyeti’nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu ise sözlerine, “Bu eserin hayata geçmesinde emeği olan, alın terini döken herkese teşekkür ediyorum” diyerek başladı.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kendisine “yeni Ercan Havalimanı’nın en kısa sürede Kıbrıs Türk halkına kazandırılması” yönünde talimatı olduğunu aktaran Feyzioğlu, göreve geldiğinden beridir havalimanı ile ilgili her işi takip ettiğini ve hükümet ile Türkiye arasında koordinasyonu sağladığını kaydetti.

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-“Yüzde 98’i bitti”

“Bu büyük bir eser ve yüzde 98’i bitti. Şimdiden Kıbrıs Türk halkına hayırlı olsun” diyen Feyzioğlu, yeni havalimanının dünyadaki havalimanları ile rekabet edebilecek güçte olacağını söyledi.

Çok çağdaş ve yüksek standartlarda iş yapıldığını belirten Feyzioğlu, havalimanının izolasyonların kırılmasında da çok büyük katkı sağlayacağına inanç belirterek, “Bu eser hayata geçtiğinde, yani yolcu kabulüne başladığında piste uçaklar inip kalktığında, hep birlikte çok büyük gurur yaşayacağız” diye konuştu.

Feyzioğlu, havalimanı ile ilgili söylentilerin bir kenara bırakılmasını isteyerek, “Bu tesis öyle bir eser ki her söylentiye, her söylenene, her kara çalana kendisi cevap verecek” dedi.

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