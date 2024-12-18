  • BIST 9978.05
  • Altın 2980.038
  • Dolar 35.0164
  • Euro 36.8186
  • Lefkoşa 8 °C
  • Mağusa 9 °C
  • Girne 12 °C
  • Güzelyurt 7 °C
  • İskele 9 °C
  • İstanbul 8 °C
  • Ankara -3 °C
SON DAKİKAAlmanya ve Fransa'da kriz: Avrupa Birliği'nin motoru tekliyor mu?

Arıklı: İnşaat sektörümüzü içerden ve dışarıdan yapılanlarla şamar oğlanına döndürdük

» »
Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, inşaat sektöründe yaşanan gelişmeleri değerlendirdi, 'İnşaat sektörümüzü içerden ve dışarıdan yapılanlarla şamar oğlanına döndürdük" dedi.
Arıklı: İnşaat sektörümüzü içerden ve dışarıdan yapılanlarla şamar oğlanına döndürdük

Arıklı'nın sosyal medya paylaşımı şu şekilde:

İnşaat sektörünün, yaklaşık 65 yan sektörü sürükleyen lokomotif sektör olduğu bilinen bir gerçek.

Türkiyeye çağ atlatan rahmetli Özal da bu gerçekten hareketle 1983 te işbaşına geldiğinde bu sektöre el atmış ve Toplu Konut Fonu ile İnşaat sektörünü coşturmuştu.

Bizde de özellikle Annan Planından sonra ve hatta Annan Planı tartışılırken İnşaat sektöründe ciddi bir patlama yaşandı. Çünkü, plana göre "Değer kazandırılmış Rum Malları" elimizde kalacak, Ruma iade edilmeyecekti.

İnişli, çıkışlı bir süreçten sonra İnşaat sektörümüz ciddi bir seviyeye ulaştı. Ekonomiye çok ciddi ivme kazandırdı.

Toplamda 35.000 civarında konut TC li veya 3.ülke vatandaşlarına satıldı. Mesela Güney Kıbrısa yerleşmiş binlerce Rus ve Ukraynalı paralarını getirip Kuzeyde emlak sektörüne yatırdı.

Bu durum, Rumları ciddi şekilde rahatsız etti. Kuzeyde Rum Malları üzerine İnşaat yapan müteahitlere, bu malları pazarlayan yerli ve yabancı emlakçılara davalar açtı ve bazılarını tutukladı. Bu durum İnşaat sektörümüzün ciddi bir krize yol açtı.

Öte yandan Türkiyede'de muhafazakar basın kullanılarak Kuzey Kıbrıs ta toprakların yahudiler tarafından satın alınarak "Filistinleştiği" iddiaları ortaya atıldı. Bu iddialarda haklılık payı vardı elbette. Özellikle avukatlar vasıtası ile kurulan şirketlerin Kuzey Kıbrısta toprak satın aldığı bilinen bir gerçekti. Gizli bir el sanki Toprak satılıyor propagandası ile daire satışları da engellenmek istemişti Kıbrısta. Türkiye kamuoyu ve yöneticileri bu propagandadan ciddi şekilde etkilendi.

Biz de ister istemez bu propagandadan etkilendik. Bir yasa çıkardık. Çıkardığımız yasanın İnşaat sektörünü ciddi şekilde olumsuz etkilediğini kısa bir sürede fark ettik.

Hata yaptık. Toprak satışı ile konut satışını birbirinden ayırmamız gerekirdi. Çünkü 35.000 konutun oluşturduğu apartmanlar, sadece 3500 dönüm toprağın üzerine kurulmuştu. Bunun nesi tehlike idiki? Yapmamız gereken, burada konut alan ve o konutlarda yaşayan yabancılar için altyapı tedbirleri almaktı.

Hükümetimiz şimdi konunun vahametini anladığı için, acilen bir yasa gücünde kararname çıkardı. Yasa, Komitelerde tartışılırken elbetteki muhalefetin de görüşleri dikkate alınarak daha da iyileştirilecek.

Biz, İnşaat sektörümüzün içine girdiği krizi rahatlatmaya çalışırken bir başka tehlike daha ortaya çıktı. Bildiğiniz gibi Suriye Esat rejiminden kurtuldu. Yeni bir Suriye inşaa edilecek. Dışarıdaki göçmenleri tekrar Suriyeye döndürebilmek için burada onbinlerce konut yapılacak.

Dün Rahmetli Amcaoğlu'nu ebediyete uğurlarken burada iş yapan bir Müteahit arkadaşla karşılaştım. "Suriyeye gidiyorum Bakanım" dedi. Biraz sohbet ettik. Türkiyedeki bütün firmalar ilgilerini Suriye ye yönettiğini, orada yapılacak onbinlerce konutun malzemelerinin Türkiyeden gideceğini, bu talebin Türkiyede İnşaat malzeme fiyatlarını yukarı çekeceğini, böylece KKTC de İnşaat maliyetlerinin fırlayacağını, bunun da konuta olan talebi düşüreceğini söyledi.

İnşaat sektörümüzü içerden ve dışarıdan yapılanlarla şamar oğlanına döndürdük anlayacağınız...

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Yeniboğaziçi'nde Alkollü Sürücü Trafik Kazasına Neden Oldu17 Aralık 2024 Salı 15:16
  • Üç Ayrı Noktada Yangın: Elektrikli Battaniye, Yıldırım ve Elektrik Telleri Sebep Oldu17 Aralık 2024 Salı 14:52
  • Lefkoşa'da Sahte Belge Skandalı: Hem Sahtecilik Hem İkamet İhlali17 Aralık 2024 Salı 14:36
  • KTOEÖS yarın grev ve eylem yapacak17 Aralık 2024 Salı 14:25
  • Lefkoşa'da Uyuşturucu Operasyonu: Hintkeneviri ve Nakit Para Ele Geçirildi17 Aralık 2024 Salı 14:10
  • KTOEÖS tüm Lefkoşa okullarında grev yapacak!17 Aralık 2024 Salı 13:51
  • Araç kira sözleşmesini sahteledi!17 Aralık 2024 Salı 13:35
  • Sahte İrlanda pasaportu ile yakalandı!17 Aralık 2024 Salı 13:35
  • Uyuşturucuyla yakalanan zanlı mahkemede gözyaşı döktü!17 Aralık 2024 Salı 13:34
  • Ölümlü kaza zanlısı 6 yıl hapis yatacak!17 Aralık 2024 Salı 13:03
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti