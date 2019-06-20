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Arıklı;” İnşallah Maraş açılımı Cumhurbaşkanliği seçim malzemesi değildir”

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Arıklı;” İnşallah Maraş açılımı Cumhurbaşkanliği seçim malzemesi değildir”
Arıklı;” İnşallah Maraş açılımı Cumhurbaşkanliği seçim malzemesi değildir”

Yeniden Doğuş Partisi dün akşam Girne’de yoğun katılımlı bir açık hava toplantısı düzenledi.

Sunuculuğunu Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Başak Tekerek’in yaptığı toplantıda ilk sözü alan Girne İlçe Başkanı Zeki Yılmaz, uzun süreden beri Girne’de Barış Parkında böylesi güzel bir organizasyon yapmanın hayalini kurduklarını belirterek Girne Merkezden başlattıkları toplantıları köylere yayacaklarını söyledi.

Genel Sekreter Turan Büyükyılmaz ise yaptığı konuşmada 4 partiden oluşan 40. Hükümetin sorunların altından kalkamadığı gibi 41. Hükümetin de kronik sorunları çözmeye muktedir olamayacağını söyledi. Büyükyılmaz; “UBP ve HP’nin kan uyuşmazlığı var. HP Genel Başkanı tam bir muhteris. Cumhurbaşkanlığı ihtirası uğruna yapmayacağı şey yok. İhtirası aklının önüne geçtiği için kalitesi gölgede kalıyor. Bu sebepten dolayı durmadan hata yapıyor” dedi.

Lefkoşa Milletvekili Bertan Zaroğlu ise  40 ve 41. Hükümetin birbirinden bir farkının olmadığını söyleyerek; “Mesela Vatandaşlık konusuna 5 siyasi partide aynı bakıyor. Vatandaşlık için yıllardan beri bekleyen insanların intizarı ve ızdırabı dinmiyor. Anlaşılan o ki vatandaşlık meselesini hakkaniyete dayanarak çözecek tek siyasi parti YDP’dir” dedi.

Genel Başkan Erhan Arıklı ise yaptığı konuşmada ülke olarak zor bir süreçten geçildiğini söyleyerek, milli birlik ve beraberliğimizi koruyarak sorunları çözüleceğini söyledi. UBP-HP Koalisyonun Maraş açılımı başlattığını söyleyen Arıklı sözlerine şöyle devam etti; “Maraş’ın Türk Yönetiminde 74’taki kullanıcılarının iskanına açılması fikri YDP’nin ana ilkelerinden birisidir. Türk Yönetiminde, BM Gözetiminde, Özel Statüde yerleşime açılmasının önünde hiç bir Uluslarası Hukuk ve siyasi engel yoktur. Tek eksik siyasi iradedir. Bu Hükümet bu iradeyi gösterirse YDP olarak kendilerini alkışlayacağız. Yapamazlarsa bunu biz yapacağız. Maraş’I açmak bizim sözümüzdür” dedi.

Açık hava toplantısı vatandaşların sorduğu sorulara verilen ceveplarla sona erdi.

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