Arıklı iptal olan ihalelerde önceden fiyat mı görüyor? 38$ iddiası neye dayanıyor?

KIB-TEK Yönetim Kurulu eski As Başkanı Yusuf Avcıoğlu açıklama yaptı.

İşte açıklama;

1-) "Biz iş başına geldiğimizde açılmış olan Akaryakıt ihalesini iptal etmemiş olsa idik, en iyi ihtimalle geçen yılki taşıma ücretinden yani;38.8$ üzerinden ödeme yapacaktık."

A-) İptal edilen ihalede teklifler açıldı mı? HAYIR

B_) Atılan teklifleri gördün mü? HAYIR

C-) Teklif atanlardan her hangi birinin 30-32-34$ teklif atmadığına dair elinde belge var mı? HAYIR

SONUÇ: Ama ne yapıyor Erhan Arıklı? İhalede atılan en iyi teklif 38.80$'mış gibi açıklama yaparak halkı yanıltıyor.

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2-) "KIB-TEK pandemi öncesi ayda ortalama 24.000 ton Akaryakıt tüketiyordu. Normal zaman olsa idi, 6 ayda tüketilecek toplam Akaryakıt miktarı 144.000 ton olacaktı."

A-) KIBTEK'in Yıllık olarak çıkmış olduğu ihalelerde Akaryakıt Miktarı 220,000ton'dur, bu Erhan Arıklı Döneminde çıkılan ihalede de böyledir.

B_) Yılda (12 Ay) = 220,000ton ise, Ayda 220,000/2=110,000ton'dur 144,000ton değildir, dört işlemi bilen ilkokul mezunu bu hesabı yapabilir.

SONUÇ: Erhan Arıklı vatandaşa yanlış bilgi vermektedir.

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3-) "Bunu 38.8$ dan taşıtsa idik ilgili firmaya ödeyeceğimiz rakam 6 ayda ; 5 milyon 587.000 Amerikan Doları olacaktı."

A-) Navlun 38.80$ x 6 Aylık tüketim 110,000ton = 4,268,000 $

SONUÇ: Erhan Arıklı vatandaşa yanlış bilgi vermektedir.

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4-) "Benim ısrar ettiğim ve son ihalede sabitlenen 27.30$ ödese idik; 3 milyon 931.000$ ödeyecektik. Aradaki fark; 1.656.200$ dı. Yani bu 6 aylık süre içerisinde birilerinin cebine 1 milyon 656 bin dolar girmesine engel olduk."

A-) 27.30$ 'dan hiç yakıt aldınız mı? HAYIR

B_) Almadığınız yakıta ödemediğiniz meblağ ile nasıl birilerine engel oldunuz?

SONUÇ: Erhan Arıklı yine hayal tacirliği yapıyor ve vatandaşı yanıltıyor.

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5-) "Biz ihaleyi iptal ederek bunun 24.000 tonunu TPİC e 34$ dan taşıttık. Ödediğimiz rakam 816.000$. Oysa bunu geçen yılki rakamdan taşıtsaydık ödeyeceğimiz rakam; 931.200$ olacaktı.

Son 36.000 ton akaryakıtı bu sefer TPİC e 30 $'a taşıttık. Ödediğimiz rakam; 1.080.000$. Peki bunu geçen yılki rakamdan yani 38.8$ dan taşıtsa idik ne ödeyecektik; 1.396.800$.

Yani TPİC ten iki alımda Kurumun cebinde kalan para toplamda; 432.000$. Yani bugünkü kurla; 3 milyon 741 bin 120 Türk lirası."

A-) Kurum ayda ortalama ne kadar yakıt tüketiyordu?

220,000ton / 12 Ay = 18,333 ton

B_) Siz son ay doğrudan alımla ne kadar yakıt aldınız?

İhalenin iptal olacağını tahmin ettiğiniz için 36,000 ton

C-) Kurumun aylık ihtiyacının 2 katı yakıtı doğrudan alımla tek seferde aldığınız için yakıtı ödeyemediniz ve 35 Milyon TL borçlandınız. Borcun Faizi olarak ne ödenecek? 9 Milyon 590 Bin TL

SONUÇ: 9,590,000TL - 3,741,000TL = 5,849,000TL fark, yangından mal kaçırır gibi hesapsız kitapsız yaptığınız için KIBTEK Kasasından FAZLADAN çıkmış oldu. Dolayısıyla Kurum 5 Milyon 849 Bin TL zarara uğratıldı.

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Vatandaşın aklıyla alay etmenize göz yummayacağız !