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Arıklı istifa edebilirim dedi ama Atalay hükümette kalacak dedi!

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Bir garip açıklama: Arıklı istifa edebilirim dedi ama Atalay hükümette kalacak dedi!
Arıklı istifa edebilirim dedi ama Atalay hükümette kalacak dedi!

Bir garip açıklama...

YDP genel başkanı Erhan Arıklı düzenlediği basın toplantısında kendisinin  istifa edebileceğini söyledi bununla birlikte YDP Milletvekili Talip Atalay'ın Cumhurbaşkanlığı seçimlerine kadar hükümette kalacağını belirtti.

Arıklı, Meclis Başkanı seçiminin YDP açısından tamamlandığını ifade ederken, yaşanan krizin sorumluluğunu hükümetin büyük ortağı Ulusal Birlik Partisi’ne (UBP) yükledi. 

Hükümetin küçük ortağı Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı Erhan Arıklı, ilçe başkanları ve parti yönetimi ile Ulaştırma Bakanlığı'nda bir basın toplantısı düzenledi. Basın toplantısında, Meclis'te yaşanan krize değinen Arıklı, kriz nedeniyle Meclis çalışmalarının durma noktasına geldiğini belirtti.

Arıklı, Meclis Başkanı seçiminin YDP açısından tamamlandığını ifade ederken, yaşanan krizin sorumluluğunu hükümetin büyük ortağı Ulusal Birlik Partisi’ne (UBP) yükledi. Arıklı, UBP’deki kurultay kavgalarının Meclis krizine yol açtığını ileri sürdü. Seçimde geçersiz sayılan üç oy ile ilgili farklı hukukçulardan görüş aldığını belirten Arıklı, bu görüşlerin olumlu yönde olduğunu iddia etti ve “Bu hukukçuların, Meclis hukukçularından ne farkı var?” şeklinde tepki gösterdi.

Cumhuriyetçi Türk Partisi’ne (CTP) daha önce Meclisten istifa çağrısı yaptığını hatırlatan Arıklı, CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman’ın kendisine “Hükümetten istifa et, biz de ciddiye alalım” cevabını verdiğini aktardı. Arıklı, hükümetten çekilmeyeceğini ancak 19 CTP milletvekilinin istifa etmesi halinde kendisinin de istifa edeceğini açıkladı.

İstifa mektubunu yanından çıkararak basına gösteren Arıklı, ilerleyen saatlerde bu mektubu CTP Genel Merkezine götüreceklerini söyledi.

Buna ek olarak Arıklı, ikinci bir teklif sundu.

CTP’nin, UBP Milletvekili Ziya Öztürkler’in Meclis Başkanı olmasını kabul etmesi koşuluyla, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden sonra erken seçim tarihi belirlemeyi önerdi. Demokrat Parti ile bu konuda görüştüklerini ifade eden Arıklı, CTP’nin kabul etmesi halinde bu öneriyi UBP’ye sunacaklarını belirtti.

İlgili Haber: Arıklı'dan erken seçim tarihi belirleyelim açıklaması

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