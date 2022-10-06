Arıklı istifa etti! Üstel kabul etmedi! Şimdi ne olacak?
YDP Genel Başkanı, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, hükümetten istifasını sundu ancak bu istifayı Başbakan Ünal Üstel'in kabul etmediği belirtiliyor.
BAŞKANLAR TOPLANACAK
UBPDP-YDP parti başkanlarının hükümetin bundan sonraki yol haritasını belirlemek hükümet programını yeniden gözden geçirmek gibi amaçlarla yeninde toplanacağı öğrenildi.
YDP HÜKÜMETTEN ÇEKİLEBİLİR
Yapılacak değerlendirme toplantılarından sonra YDP'nin hükümetten çekilebileceği konuşuluyor.
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