Arıklı istifalar için hayırlı olsun dedi

İmzaların gerçekten bu şahıslara ait olup olmadığı araştırılacak ve "Evet. O imza benim" diyenlerin istifası derhal işleme konulacak, sahte imza tesbit edilmesi halinde ise polise başvurulacaktır.

İşte açıklama;

HAYIRLISI OLSUN...

Lefkoşa Milletvekili Sayın Zaroğlu, beraberindeki arkadaşları ile birlikte YDP den istifa etti...

Gerek istifa öncesi ve gerekse istifa esnasında söylediği sözlere, iddia ve iftiralara cevap vermeye gerek görmüyorum.

"İstifa edenler" diye sunduğu toplu istifa şekli, YSK tarafından kabul edilen bir istifa şekli olmadığını, YSK nın ayrı ve ıslak imzalı istifa dilekçesi istediğini Sayın Vekilin kendisi de bilmektedir. Buna rağmen şov yapmak için toplu istifa dilekçesi sunulmuştur...

Buna rağmen imzaların gerçekten bu şahıslara ait olup olmadığı araştırılacak ve "Evet. O imza benim" diyenlerin istifası derhal işleme konulacak, sahte imza tesbit edilmesi halinde ise polise başvurulacaktır.

YDP nin şu andaki üye sayısı 10.000 in üzerine çıkmıştır. Bu istifaların tamamı doğru olsa bile bu istifalar YDP yi etkilemeyecek, bilakis yıl sonuna kadar üye sayısını 12.000 e çıkarma hedefini kamçılayacaktır.

Netice itibari ile Sayın Zaroğlu ve beraberindeki arkadaşlarına YDP ye verdikleri hizmet için teşekkür ediyor, bundan sonraki siyasi hayatlarında başarılar diliyoruz.