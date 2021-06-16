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Arıklı İTÜ heyeti ile görüştü

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İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Koyuncu ile Başbakan Enerji Yardımcısı,  Ekonomi Bakanı Erhan Arıklı  dün bir görüşme gerçekleştirdi.
Arıklı İTÜ heyeti ile görüştü

İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Koyuncu ile Başbakan Enerji Yardımcısı,  Ekonomi Bakanı Erhan Arıklı  dün bir görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmenin ana gündeminde pandeminin eğitime etkisi ve ekonomiye yansıması vardı.

İTÜ Rektörü Koyuncu'nun, kampüs hakkında bilgiler verdiği ve COVİD-19 sürecinde yaşadıklarını anlattığı ziyarette, Bakan Arıklı, eğitimin ülkenin can damarı olduğunun altını çizerek en kısa zamanda  sorunların çözüleceğine inandığını vurguladı.  Bakan Arıklı, bakanlık eğitime  gereken desteği vermeye hazır olduklarını da kaydetti.

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