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Arıklı: İyi ki Varsınız!

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Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı
Arıklı: İyi ki Varsınız!

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı. Arıklı, mesajında özellikle küresel salgın dönemi, sağlık çalışanlarının öneminin bir kez daha anlaşıldığını belirtti.

Bakan Arıklı’nın ,14 Mart Tıp Bayramı mesajı şöyle:

“İnsan, tüm zorluklara ve imkansızlıklara göğüs gerer, bir şekilde hayatını iyi veya kötü sürdürür ancak sağlık olmazsa yaşam da olmaz. İnsan pek farkında olmayabilir ama sağlık bu hayatın olmazsa olmazıdır. Bu nedenledir ki, sağlık sektöründe çalışan herkes, bilim adamından hastane temizlikçisine kadar, bizlerin daha kaliteli ve uzun yaşamamız için çalışıyor. Özellikle, küresel salgın döneminde gösterdikleri üstün efor ve özveri sayesinde  sağlık çalışanlarımızın bizler için ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gördük. Mesleklerine adanmış olmaları sayesinde, insanı ve sağlığını her şeyin üzerinde tuttukları için dünyamızı tehdit eden salgını en az zararla atlatabildik. Bu yüzdendir ki sağlık çalışanlarımızı el üzerinde tutmak ve mesleklerini icra ederken onlara her türlü kolaylığı sağlamak asli görevimizdir. Bu vesile ile tüm sağlık çalışanlarının Tıp Bayramını kutlarım. İyi ki varsınız.” 

                                                                                              

                                                                                                         

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