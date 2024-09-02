Arıklı, İzmir'de elektrik akımından ölen Kıbrıslı Türk Ceren Abi için dava sürecine katılacak

12 Temmuz’da İzmir’in Konak ilçesinde sağanak sırasında su birikintisine basan Tıp Fakültesi öğrencisi Özge Ceren Abi’nin Kıbrıslı Türk olduğunu, babasının Korkuteli Köyü sakinlerinden Ahmet Abi olduğu ortaya çıktı.

“5 EYLÜL’DEKİ MAHKEMEYE KATILACAĞIM”

Konuyla ilgili Kıbrıs Postası’na açıklama yapan Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, 5 Eylül’de İzmir’de görülecek mahkemeye katılacağını söyledi.

Bakan Arıklı, Başbakan Ünal Üstel’in kendisini konuyla ilgili görevlendirdiğini ve mahkemenin takipçisi olacağının altını çizdi.

“ULAŞABİLDİĞİMİZ HER YERDE, VATANDAŞLARIMIZA ULAŞIYORUZ”

KKTC olarak ulaşabildikleri her yerde vatandaşlara ulaşacaklarını belirten Ulaştırma Bakanı Arıklı, “Mağduriyet yaşayan vatandaşımız varsa bununla ilgili adımları atacağız. Kendimize devlet diyorsak bunlar yapmamız gerek” şeklinde konuştu.

NE OLMUŞTU…

12 Temmuz’da İzmir’in Konak ilçesinde sağanak yağıştan kaçmaya çalışırken elektrik akımına kapılan iki kişi hayatını kaybetmişti.

Kentteki şiddetli yağmurdan kaçmaya çalışan 23 yaşındaki Özge Ceren Abi, su birikintisine bastıktan sonra elektrik akımına kapılıp yere düşmüştü.

Özge Ceren Abi’ye yardım etmek isteyen 44 yaşındaki İnanç Öktemay da akıma kapılarak düşmüş, bölgeye gelen sağlık ekipleri, dakikalarca akıma kapılan Deniz ve Öktemay’a kalp masajı yapmıştı.

Daha sonra 112 Acil Sağlık ekiplerince Alsancak Devlet Hastanesi ile Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Özge Ceren Abi ve İnanç Öktemay kurtarılamamıştı.