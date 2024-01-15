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Arıklı: Kaçaklar mahkemeye çıkarılmadan ülkelerine geri gönderilecek

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Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, yabancılarla ilgili birtakım düzenlemeler yapıldığını belirterek, Polise de bu konuda tam yetki verildiğini, kaçakların yakalanarak ülkelerine geri gönderildiklerini kaydetti.
Arıklı: Kaçaklar mahkemeye çıkarılmadan ülkelerine geri gönderilecek

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, yabancılarla ilgili birtakım düzenlemeler yapıldığını belirterek, Polise de bu konuda tam yetki verildiğini, kaçakların yakalanarak ülkelerine geri gönderildiklerini kaydetti. 

Meclis Genel Kurulu’nda konuşan Arıklı bu durum için Ercan Havalimanı’nda İçişleri Bakanlığı’na bir yer ayrıldığını, ilerleyen zamanlarda kaçakların mahkemeye çıkarılmadan ülkelerine gönderileceğini anlattı. 

Arıklı: Asgari ücretin artırılmasının bir anlamı yok

Meclis kürsüsünde asgari ücret ve pahalılıkla ilgili de konuşan Arıklı, “Asgari Ücret son yılların en iyi rakamına ulaştı” diyerek yine de asgari ücretin artırılmasının ülkedeki pahalılığın önüne geçilmediği takdirde bir anlamı olmadığını söyledi. 
Denetim noktasında geçmişte bu yetkinin belediyelere verilmesi için çalışma yaptıklarını ancak bunun sonuçsuz kaldığını belirten Arıklı, ‘temel gıda maddelerinde gerekirse nah sistemine geçerek piyasayı denetlememiz gerekiyor’ diye konuştu. 
Arıklı, ‘acil tedbir alınmalı’ uyarısında bulundu.

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