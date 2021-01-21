Arıklı Kamu-Iş Heyetini Kabul Etti

Başbakan Yardımcısı Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı Kamu- İş Başkanı Ahmet Serdaroğlu ve Yönetim Kurulu üyelerini kabul etti.

Başbakan Yardımcısı Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı Kamu- İş Başkanı Ahmet Serdaroğlu ve Yönetim Kurulu üyelerini kabul etti.

Bakanlıkta gerçekleşen görüşmede, Kamu-İş Başkanı Ahmet Serdaroğlu gündemdeki konular ile ilgili sıkıntıları bakan Arıklı’ya aktararak, çözüm önerilerini sundu.

Başbakan Yardımcısı Ekonomi ve Enerji Bakanı Arıklı ise Kamu-İş yönetiminin ortaya koyduğu sorun ve beklentilerinin karşılanması adına iyi bir diyalog ve istişare içinde çalışacaklarını kaydetti.