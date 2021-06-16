Arıklı, KAMU-SEN ve Taşel İşçileri İle Görüştü

Metin Atan yönetimindeki KAMU-SEN ve TAŞEL'de işten durdurulan işçiler bugün Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı'yı ziyaret etti.

Metin Atan yönetimindeki KAMU-SEN ve TAŞEL'de işten durdurulan işçiler bugün Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı'yı ziyaret etti.

KAMU-SEN Başkanı Metin Atan TAŞEL’de işden durdurulan işçilerin durumuyla ilgili bakana bilgi vererek, evine ekmek götüremeyecek durumda olduklarını çok uzun süredir maaş alamadıklarını anlattı ve bakandan yardım istedi.

Bakan Arıklı ise yaptığı konuşmada, mağdur edilen işçiler ile ilgili ellerinden gelen her şeyi yapmaya çalıştıklarını, konunun Bakanlar Kurulu ve mecliste de gündeme geldiğini söyledi. Sendika ile Bakanlığın ortak çözüm arayışının sürdüğünü dile getiren Arıklı, sendika ile işbirliği içinde bu sürecin yönetileceğini söyledi. TAŞEL'e hisselerini satması konusunda ısrarcı olduklarını hatırlatan Arıklı, keyfi uygulamaların kabul edilemeyeceğini belirtti. Arıklı son kez şirket yönetimine mağduriyetlerin giderilmesi adına adım atması için çağrıda bulundu.