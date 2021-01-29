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Arıklı: “Kapanma kararını 21 gün ya da 1 ay uzatmamız gerekebilir"

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Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı, BRT ekranlarında Levent Kutay’ın hazırlayıp sunduğu ‘Burası Önemli’ adlı programa katılarak, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.
Arıklı: “Kapanma kararını 21 gün ya da 1 ay uzatmamız gerekebilir"

Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı, BRT ekranlarında Levent Kutay’ın hazırlayıp sunduğu ‘Burası Önemli’ adlı programa katılarak, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı, ülke genelinde kapatma kararının 21 gün - 1 ay uzatılması gerekebileceğini söyledi.

Arıklı “14 gün değil 21 gün kapatın, ama güney gibi imkân yok. Eldeki imkânı kullanmak gerekiyor. Ekonomik sıkıntıyı aşmak içinde herkesin eşit oranda fedakâr olması gerekiyor” dedi

 Erhan Arıklı, Koronavirüsün 21 gün kuluçka dönemi olduğunu ve kapanma kararını 21 gün uzatmanın veyahut biri ay uzatmanın gerekebileceğini söyledi. Arıklı işin ekonomik boyutunun ülkeyi sarsabileceğini belirtti

Bakan Arıklı “Biz daha maaşları nasıl öderiz, bin 500 TL ödemeleri, 2 bin TL ödemeleri, bunları nasıl devam ettiririz bunun kaygısındayız. İşsiz insanları da düşünmek zorundayız. Ciddi bir paketle insanların karşısına çıkmamız lazım'' sözlerini kullandı

Halkın Partisi (HP) Genel Sekreteri Gülşah Sanver Manavoğlu, geçtiğimiz günlerde, bulaşın bu kadar yayılmasından Arıklı’yı sorumlu tutmuştu. Konu üzerine açıklama yapan Bakan Arıklı, “Bu engeli nasıl olduğumu keşke açıklasa. Gerekli istatistik verileri görmeden, bulaş sayısının arttığını görmeden kapanmaya karşı çıkacağım dedim. Bulaşın arttığını gördüğümde ise buna yönelik herhangi bir itirazım olmadı.Gülşah Hanım iyi bir arkadaşım, eşi de askerlik arkadaşım.” dedi

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