Arıklı Karakoç ve Karaca’yla Görüştü

Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı, görev süresi dolan Sivil Savunma Teşkilat Başkanı Necmi Karakoç ile görevi devralacak Atilla Karaca’yla görüştü.

Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı, görev süresi dolan Sivil Savunma Teşkilat Başkanı Necmi Karakoç ile görevi devralacak Atilla Karaca’yla görüştü.

Bakanlıktan verilen bilgiye göre, Arıklı, Başbakan Yardımcılığı’ndaki görüşmede, görev süresi dolan Sivil Savunma Teşkilatı Başkanı Necmi Karakoç’a yeni görevinde başarılar diledi.

Karakoç’un görev süresi boyunca gösterdiği başarının Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı’na daha da güç verdiğini dile getiren Arıklı, Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı görevine atanan Atilla Karaca'nın da aynı başarıyı gösterecegine duyduğu inancı belirtti.

Arıklı, Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı'nın kurulduğu günden bu yana otoritesi ve ciddiyeti ile halka güven verdiğini de vurguladı.