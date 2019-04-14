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Arıklı: “Karpaz kendi kaderini kendi yazmalı"

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Arıklı: “Karpaz kendi kaderini kendi yazmalı"
Arıklı: “Karpaz kendi kaderini kendi yazmalı"

Yeniden Doğuş Partisi haftalık kahvaltı toplantısını Dipkarpaz köyünde gerçekleştirdi. Kahvaltıda konuşan İskele İlçe Başkanı Aykut Günel, İskele bölgesinde ki çalışmalara hız kesmeden devam ettiklerini söyleyerek, "Hedefimiz YDP yi İskele bölgesinde birinci parti yapmak" dedi.

YDP’den yapılan açıklamaya göre, Genel Sekreter Turan Büyükyılmaz ise ülkenin içinde bulunduğu sıkıntılara değinerek bu Hükümet’in artık bu halka ızdırap verdiğini savundu.

Büyükyılmaz; "Çare bu Hükümet’in yerine UBP li bir başka Hükümet kurmak değildir. Çare erken seçimdir" dedi.

Genel Başkan Erhan Arıklı da, Dipkarpaz’ın makus talihinin ancak YDP iktidarında değişebileceğini ileri sürerek, " Siz kendi kaderinize sahip çıkmazsanız  Karpaz eşekleri bile sizden daha çok haklara sahip olur. Talihinizi değiştirmek elinizde. Alternatif ise önünüzde. Hade buyurun" dedi.

YDP yetkilileri Dipkarpaz’dan sonra Sipahi, Yeşilköy ve Ziyamet köylerini ziyaret ettiler.

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