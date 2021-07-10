Arıklı, Kaya Palazzo'nun kulübün hakkını yemesine izin vermeyeceğiz!

Karaoğlanoğlu Spor Kulübünü ziyaret eden Başbakan Yardımcısı Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı Kulübün sorunları hakkında Kulüp yöneticilerinden bilgi aldı.

Ziyaret esnasında konuşan Arıklı şunları söyledi; Kaya Palazzo buraya otel yaparken protokol gereği Kulübe ait arazilerin kullanım bedeli olarak 40 bin sterlin civarında bir para ödeyecekti. Daha sonra yapılan ikinci sözleşme ile bu meblağ 17.000 TL ye düşürüldü. Kulübün kaybı büyük. Sözleşmeyi tekrar gözden geçireceğiz. Gerekirse soruşturma açıp yargıya başvuracağız..." dedi.