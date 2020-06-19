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Arıklı: “Kelle vererek ortadaki cenazeyi kaldırmak mümkün değil”

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YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı, “Sadece Ünal Üstel’in kellesi alınarak ortadaki suç ört pas edilemez. Kelle vererek ortadaki cenazeyi kaldırmak mümkün değil” ifadelerini kulandı.
Arıklı: “Kelle vererek ortadaki cenazeyi kaldırmak mümkün değil”

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile siyasi parti liderleri bir araya geldi. Toplantı sonrası açıklama yapan Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı Erhan Arıklı, YDP’nin uzun zamandır seçimlerin çok daha erkene alınması için defalarca çağrıda bulunduğuna işaret ederek, “Şu anda sıfır vakada olduğumuza göre Cumhurbaşkanının çağrısı bizim çağrımız ile örtüşüyor” dedi.

Meclis’in bu konuda herhangi bir karar alma yetkisi olmadığını, yetkinin Anayasa Mahkemesine ait olduğunu belirten Arıklı, “Sayın Cumhurbaşkanı seçimlerin erkene alınmasını istiyorsa istifasını verebilir ve seçimler 45 gün içerisinde yapılır, kendisine de bunu söyledik” ifadelerini kullandı.

Kabine değişikliğinin de toplantının gündeminde olduğunu dile getiren Erhan Arıklı, “UBP bir kelle vererek vizyon ve misyonunu zedelemiştir. Kelle vererek ortadaki cenazeyi kaldırmak mümkün değil, ortada bir suç var, sadece Ünal Üstel’in kellesi alınarak ortadaki suç ört pas edilemez” şeklinde konuştu.

Söz konusu kişilerin kontrolsüz geçtiğini söyleyen Arıklı, “İçişleri, Maliye, Sağlık ve birçok suçlu vardır, dolayısıyla sadece bir kelle almak yanlıştır” dedi.

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