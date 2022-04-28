Arıklı: Keşke Tufan Erhürman hükümeti kursaydı

Ulusal Birlik Partisi'nin grup toplantısı sonrası Başbakan Faiz Sucuoğlu, DP Genel Başkanı Fikri Ataoğlu ve YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı, Turizm ve Çevre Bakanlığı'nda kritik bir toplantı gerçekleştirildi.

Ulusal Birlik Partisi'nin grup toplantısı sonrası Başbakan Faiz Sucuoğlu, DP Genel Başkanı Fikri Ataoğlu ve YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı, Turizm ve Çevre Bakanlığı'nda kritik bir toplantı gerçekleştirildi. Turizm Bakanlığı’ndaki kritik toplantısı sonrası Başbakan Faiz Sucuoğlu açıklama yapmadı.

YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı ise yaptığı açıklamada hükümet partileri arasında herhangi bir sıkıntı olmadığını söyledi.

Arıklı, toplantıda 59 günlük hükümet süresince neler yapıldığı ve nelerin yapılamadığını konuştuklarını ifade etti.

Erhan Arıklı, cumartesi günü ilk 100 günlük eylem planı ile ilgili hükümetin güven oylaması almasını ardından imza atacaklarını vurguladı istikrarsızlıktan şikayet edilmesi ile ilgili de “Keşke Tufan Erhürman hükümeti kursaydı” dedi.

Hükümetlerin kısa ömürlü olmasıyla ilgili sistemden şikayet eden Arıklı başkanlık sistemine dikkat çekti.

Arıklı, mevcut rejim dahilinde sorunların çözümü için çalışılması gerektiğini ekledi.