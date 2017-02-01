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Arıklı; “Kıbrıs Türkü sıfırdan devlet kuran tek türk halkıdır”

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Arıklı; “Kıbrıs Türkü sıfırdan devlet kuran tek türk halkıdır”
Erhan Arıklı başkanlığında ki Yeniden Doğuş Partisi heyeti, Şehit Aileleri ve Malül Gaziler Derneğini ziyaret etti.

Ziyarette konuşan YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı, bu ziyaretin geç kalmış bir ziyaret olduğunu 27-28 Ocak Şehitleri dolayısı ile yapmak istedikleri ziyaretin, yurt dışında olması dolayısı ile bugüne sarktığını söyledi.

Arıklı, YDP’ nin Şehit ve Gazilerin emaneti olan KKTC’ye sahip çıkmak için kurulduğunu, Kıbrıs Türkünün haklarına ve kazanımlarına niçin bu kadar kıskançlıkla ve hassasiyetle yaklaştıklarını anlamak isteyenlerin, Dernek binasına gelerek buradaki havayı teneffüs etmeleri gerektiğini söyledi.

Kıbrıs Türkünün Türk dünyasında sıfırdan devlet kuran tek Türk Halkı olma şerefini taşıdığını, diğer Türk Halklarının Kıbrıs Türkünün hürriyet mücadelesine bakıp örnek aldıklarını söyleyen Arıklı;” Kurduğumuz bu devleti iyi yönetemediğimiz bir gerçek. Sorunlarımız diz boyu. Ama bunlar aşılmayacak sorunlar değil. Devlet ile Hükümeti birbirine karıştırmak doğru değil. Hükümetlerin yanlış icraatlarının faturasını devlete kesmek ve yönetemiyoruz öyleyse yıkalım demek son derece yanlıştır” dedi.

Müzakere sürecinin başarı şansının kalmadığını ama zorla devam ettirilmeye çalışıldığını söyleyen Arıklı, Cumhurbaşkanı Akıncı’nın harita vermesinin anayasal bir suç olduğunu, Hükümetin bu konuda kararlı bir tavır ortaya koymadığını söyledi. Akıncı’nın 2003 yılında Denktaş’ın Meclis tarafından görüşmecilikten alınması gerektiğini söyleyerek kampanya yaptığını, şimdi ise ne Meclisi ne de Hükümeti muhatap almadan dar bir kadro ile hayati kararlar aldığını söyledi.

Arıklı; “Akıncı tarihe Kıbrıs meselesini çözen kişi olarak geçmeyecek belki ama “Akıncı haritası” ile hep hatırlanacak” dedi

Dernek Başkanı Ertan Ersan ise YDP’yi kuruluşundan dolayı kutladı ve başarılar diledi. 1955’ten 1974’e kadar verdiğimiz şehitler hakkında bilgi veren Ersan, yetişen gençliğin bu mücadeleden haberi olmadığını, okullarda mücadele tarihimiz hakkında bilgiler verilmediğini söyledi. 

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