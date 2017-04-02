Arıklı “Kıbrıs Türkünü zengin kaynakların fakir bekçisi yapanlar utansın”

“Sadece ülke kaynaklarımızı hareket geçirerek, en geç üç yıl içerisinde Türkiye’nin yardımlarına ihtiyaç kalmadan kendi ayaklarımız üzerine durabiliriz”

Yeniden Doğuş Partisi, Yeniboğaziçi’ni ziyaret ederek halkla bir sohbet toplantısı yaptı.

Halka Büyük Mesarya Projesi hakkında bilgi veren Genel Başkan Erhan Arıklı “Bu proje ile bölge insanının kaderi değişecek ve ülkemizin yüzü gülecektir” dedi.

“Sadece ülke kaynaklarımızı hareket geçirerek, en geç üç yıl içerisinde Türkiye’nin yardımlarına ihtiyaç kalmadan kendi ayaklarımız üzerine durabiliriz” diyen Arıklı, sözlerini şöyle sürdürdü; “Bu düzenin sahipleri olan düzenbaz partilerin yaptığı en iyi iş, kendi oluşturdukları bürokratik ve sendikal engellerle ülkeye gelecek yatırımcının önüne engeller koymak ve bu yatırımcıları canından bezdirerek ülkeden kaçırmaktır. Bakın Rum tarafı son üç yılda üç milyar dolarlık dış yatırım almış. Bizim Lefke bölgesine 250 milyon dolar yatırım yapmak isteyen, yüzlerce insana iş verecek bir firmaya 3 yıldan beridir cevap bile verilmiyor. Şehir ve köy içi yolların, okullarımızın durumu ortada iken Türkiye’den gelen 680 milyon lira, proje olmadığı için geri gidiyor. Bu nasıl bir devlet yönetimidir? Bu nasıl bir hükümettir? Söylesenize, siz Türkiye’den para dilenmekten ve maaşları ödemekten başka ne iş yaparsınız? Kıbrıs Türkünü zengin kaynakların fakir bekçisi yapanlar utansın” diye sordu.

“Büyük Mesarya Projesi” hakkında bilgiler veren Arıklı bu proje kapsamında 8 Belediye ve 50’ye yakın köy olduğunu, bu projenin her Belediyenin ve her köyün problemleri ve çözüm yollarını içerdiğini söyledi. Karpaz ve Maraş Projelerinin de ayrı ayrı hazırlandığını anlatan Arıklı “Bizim kaynaklarımız bize yeter. Yeter ki yetişmiş insan kapasitemizi ve kaynaklarımızı doğru kullanalım. Projelerimizi uygulamak ve karşılığını almak için üç yıla ihtiyacımız var. Bize imkan verin, sadece 3 yılda neler yapabileceğimizi görün” dedi.

YDP Heyeti Pazar günü ise İlçe Merkezinde partililerle kahvaltı yaptıktan sonra, Mağusa Gaziler Derneğini ziyaret etti. Dernek yönetimi ile sohbet eden Arıklı; “Bu günlerimizi Mücahit ve Mehmetçiğimize borçluyuz. Mücahitlerimizin de gazilerimizin de sayıları giderek azalıyor. Bu topraklar için savaşan gazilerimize borcumuzu ödeyeceğiz” dedi.