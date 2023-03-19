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Arıklı: Kıdemli yurttaşlarımız için el ele verelim

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Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, kıdemli vatandaşlarımızın hayatlarını daha kaliteli ve sağlıklı sürdürebilmeleri için tüm halkın el ele vermesi gerektiğini söyledi.
Arıklı: Kıdemli yurttaşlarımız için el ele verelim

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, 18-24 Mart Yaşlılar Haftası dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Bakan Arıklı, hükümetin bakıma muhtaç kıdemli yurttaşlar için koyduğu hedefler çerçevesinde üzerine düşen görevi yerine getireceğini belirtti.

Arıklı mesajında şu ifadelere yer verdi: 

“Türk kültürü ve aile yapısında özel bir yeri vardır yaşlıların. Hayatlarını ailelerine adayan, çocuklarının iyi bir birey olarak yetişmesi için her türlü fedakârlığı gösteren anne ve babalarımız, ikinci baharlarında da torunlarına aynı sevgi ve şefkatle sarılıyor, yaşadıkları tarihi anlatıyor, bir neslin daha yetişmesine çok değerli bir katkı koyuyor.

Özveri ve fedakârlıkla geçen bir ömrün ardından büyüklerimizin bizden tek beklentileri, hayatlarının son döneminde onlara göstereceğimiz ilgi ve sevgiden başka bir şey değildir.  

Temizliğe verilen önem, gıda üretimindeki artış, daha sonra ise tıp alanındaki gelişmeler sayesinde yaşam beklentisi, önceki yüzyıllara göre katlanmıştır. Uzun yaşam ile birlikte kaliteli ve sağlıklı yaşlanma, günümüzde daha da önem kazanmıştır.

Bu yüzdendir ki hükümet olarak bakıma muhtaç kıdemli yurttaşlarımız için koyduğumuz hedefler çerçevesinde üzerimize düşen görevi yerine getireceğiz. Kıdemli vatandaşlarımızın hayatlarını daha kaliteli ve sağlıklı sürdürmeleri için halk olarak el ele vermeliyiz… Bunu ve daha fazlasını hak ediyorlar. Bu duygu ve düşüncelerle 18-24 Mart Yaşlılar Haftası’nı kutlar, kıdemli vatandaşlarımıza sağlık ve mutluluk dileklerimi sunarım.”

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