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Arıklı: Kiminle istersek onunla hükümet kuracağız

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YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı ve beraberindeki milletvekili adayları, Paşaköy ve Vadili’de halkla buluştu.
Arıklı: Kiminle istersek onunla hükümet kuracağız

Arıklı: Bu düzeni bitirmek bizim işimiz Yeniden Doğuş Partisi (YDP ) Başkanı Erhan Arıklı ve seçim ekibi, Paşaköy ve Vadili’de halkla buluştu. Arıklı, halka hitap ettiği konuşmasında,  seçimlerden kilit parti olarak çıkacaklarını ve geçmiş hükümet döneminde yarım bıraktıkları tüm projeleri hayata geçireceklerini söyledi.

 

Arıklı, “Önümüzdeki dönemde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni üreten bir toplum haline getireceğiz… Ki;  Anavatan Türkiye’nin de istediği budur… O projeler de bizde… Rahat olun…” dedi.

 

Arıklı ayrıca   “YDP hem 3 yıllık süre içerisinde hem muhalefette çok ciddi bir performans ortaya koydu hem de 11 aylık bakanlık döneminde şimdiye kadar yapılamayan birçok icraata imza attı. Basın-yayın, televizyonlar bizim yaptığımız o icraatları maalesef yayınlamadılar, görmemezlikten geldiler. Oysa sadece Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne uygulanan ambargoları ortadan kaldırdığımız, Ticari İşbirliği Protokolü dahi başlı başına önemli bir olaydı. Şimdiye kadar bizi yönetenler bizi hep kandırdılar… ‘ Dediler ki KKTC’de bir şey üretemeyiz,  ürettiğimizi satamayız’… Oysa hükümete gelir gelmez Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanı ile derhal bir anlaşma imzaladık. O anlaşmada Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde üretilen her türlü malın hem Türkiye'ye hem de Türkiye üzerinden dünyanın bütün ülkelerine rahatlıkla satma hakkı kazandık. Bu önemli başarı 40-45 yıldır ambargo var diye bizi kandıran siyasilerin yüzüne adeta attığımız bir tokat oldu” ifadelerini kullandı.

Arıklı, anlaşmalı tarıma geçileceğini de söyledi ve “Bu; Türkiye Cumhuriyeti'nin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ihtiyaç duyduğu tarım ürünlerinin sadece hammadde olarak değil mamul ya da yarı mamul hale getirip, bunları hem iç tüketime hem de Anavatan Türkiye'ye ve Türkiye üzerinden başka ülkelere satma hakkı demektir” diye konuştu.

 

Anketlerin, YDP’yi seçimlerde üçüncü parti olarak gösterdiğini de kaydeden Arıklı, “Yani biz kiminle istersek onunla hükümet kuracağız.  Masaya oturduğumuzda elimiz kuvvetli olacak…  Bu düzeni bitirmek bizim görevimiz…Kilit parti olduğumuzda Cenabı Allah nasip ederse yarım kalan işerin hepsini bitireceğiz…” şeklinde konuştu.

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