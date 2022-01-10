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Arıklı: Kimseye Diyet Borcumuz Yok

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Yeniden Doğuş Partisi (YDP), Arapköy, Bahçeli Ve Esentepe Köylerinde Halkla Buluştu
Arıklı: Kimseye Diyet Borcumuz Yok

YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı, Arapköy, Bahçeli ve Esentepe köylerinde halka seslendi.

Arıklı, “Kimseye diyet borcumuz yok, kimseden talebimiz de yok. Halkımızın gücü bize yeter. 11 aylık hükümet sürecinde de olduğu gibi sermaye ye başkaldırarak, sermaye ye diz çöktürdük” dedi.

Vurgun düzenine karşı çıkan tek parti olduklarına dikkat çeken Arıklı, “Diğer beş parti bir yerde, biz tekiz… Hedeflerinde YDP var. Birçok operasyona maruz kaldık partimizi bölmek istediler. 1992’de oynan oyunun tekrardan oynanmasına izin vermedik. Yaratmaya çalıştıkları algının aksine YDP gün geçtikçe büyüyor ve partimize yeni isimler katılıyor. Son dönemde yaşanan olaylar sonucu  11.200  üyemizden sadece 320 kişi istifa etti.  YDP’nin seçmenlerini kendi partilerine çekmeye çalışıyorlar. Ama YDP’nin tabanı uyandı, seçmenimiz buna izin vermez.  Anadolu’nun bağrından kopup gelen, buradaki emekçiyle birleşen YDP’liler bu oyunlara gelmez. Kurulu düzene savaş açan tek parti YDP’dir. Şu anda anketlerde YDP 3’üncü siyasi parti olarak görünüyor ancak görüyorum ki; kısa sürede ikinci parti olacağız ve birinci sıraya geçeceğiz. Korkunun ecele faydası yok. Kurdukları bu düzeni bozacağız. Seçimde gerekli cevabı onlara halkımız verecektir” dedi.

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