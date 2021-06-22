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Arıklı kirazdan sonra "Yoğurt" için müjde verdi!

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Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı, Türkiye ile imzalanan eylem planı çerçevesinde ülkemizden 720 ton yoğurt ihraç edileceğini duyurdu.
Arıklı kirazdan sonra "Yoğurt" için müjde verdi!

Arıklı, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada “Güzel bir müjde... Türkiye ile imzaladığımız Eylem Planı ilk meyvesini verdi. Yılda 720 ton yoğurt ihraç edebileceğiz.” İfadelerini kullandı.

Arıklı, yaptığı paylaşımda, “Hedefimizin, Üreten ve ürettiğini satan bir toplum” olduğunu vurguladı.

Başbakan yardımcısı Erhan Arıklı’nın yapmış olduğu paylaşım şu şekilde:

Güzel bir müjde...

Türkiye ile imzaladığımız Eylem Planı ilk meyvesini verdi. Yılda 720 ton yoğurt ihraç edebileceğiz.

Konuyu ısrarla takip eden ve bizi sürekli sıkıştıran Sevgili Nazım Çavuşoğlu Bakanıma müjdeyi burdan vermiş olalım. Ayrıca T.C Ticaret Bakanı Sayın Mehmet Muş Bakanıma ve Bakanlık Bürokratlarına teşekkür ederim.

Ne demiştik;  "Hedefimiz, Üreten ve ürettiğini satan bir toplum"

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