  • BIST 1.459,280
  • Altın 482,35
  • Dolar 8,3400
  • Euro 9,8600
  • Lefkoşa 35 °C
  • Mağusa 32 °C
  • Girne 31 °C
  • Güzelyurt 31 °C
  • İskele 32 °C
  • İstanbul 24 °C
  • Ankara 22 °C
SON DAKİKAKuzey Kore’den korkutan hamle: Nükleer reaktör çalışmaya başladı

Arıklı, Kırgızistan’da İş Formu’na katılıyor

» »
Arıklı, Kırgızistan’da İş Formu’na katılıyor
Arıklı, Kırgızistan’da İş Formu’na katılıyor

Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Enerji Bakanı Arıklı, 10-11 Eylül tarihleri arasında Kırgızistanın başkenti Bişkek’te yapılacak olan İş Formu Toplantı’sına katılmak için yarın adadan ayrılıyor.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin düzenlediği iş formuna Kuzey Kıbrıs, Kırgızistan ve Türkiye’den iş çevreleri katılacak. Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın da katılacağı iş formuna, KKTC’nin de ilk kez katılması büyük önem taşıyor. Başbakan Yardımcısı Arıklı, 12 Eylül’de adaya dönecek.

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • UBP Kurultayı...Ersan Saner: “Erken Seçime Parti Başkanı Olarak Gitmek İstiyorum”07 Eylül 2021 Salı 16:26
  • KTAMS, Asgari ücretin açlık sınırının altında kalmayacak şekilde acilen belirlenmesini istedi07 Eylül 2021 Salı 16:09
  • UMK’dan Londra Türk Toplumu Futbol UMK’dan Londra Türk Toplumu Futbol Federasyonu Başkanı Osman Ercen’e Plaket Takdimi Başkanı Osman Ercen’e Plaket Takdimi07 Eylül 2021 Salı 15:49
  • Arıcılık Faaliyeti Yapan İşletmelerin Gelir Desteği İçin Son Kayıt Tarihi 15 Ekim07 Eylül 2021 Salı 15:46
  • Eski Güzelyurt Belediye Başkanlarından İsfendiyar Açıksöz Son Yolculuğuna Uğurlandı07 Eylül 2021 Salı 15:42
  • KKTC Heyeti, Türkiye Dışişleri Bakanlığı’nda Görüşmelerde Bulundu07 Eylül 2021 Salı 15:35
  • Erhürman: “Ülkeyi Bürokratlar Yönetiyor”07 Eylül 2021 Salı 15:30
  • Lefkoşa’nın Fethinin 451’inci Yıl Dönümü Perşembe Günü Kutlanıyor07 Eylül 2021 Salı 15:27
  • Baybars: Ülke hiç bu kadar başı boş kalmamıştı!07 Eylül 2021 Salı 14:26
  • Erhürman: Siyasi kadro kurultay yarışında, ülkeyi bürokratlar yönetiyor07 Eylül 2021 Salı 14:18
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti