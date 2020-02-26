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Arıklı; “kırsal kesim arsası seçim malzemesi yapılmamalı”

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Yeniden Doğuş Partisi Genel Başkanı Erhan Arıklı Mormenekşe köyünü ziyaret ederek yolu olmayan Kırsal Kesim arazileri hakkında bilgi aldı.
Arıklı; “kırsal kesim arsası seçim malzemesi yapılmamalı”

Yeniden Doğuş Partisi Genel Başkanı Erhan Arıklı Mormenekşe köyünü ziyaret ederek yolu olmayan Kırsal Kesim arazileri hakkında bilgi aldı.

2013 yılında Mormenekşe’de dağıtılan Kırsal kesim arazilerine yol verilmediği için evlerini yapan insanlar büyük sıkıntı çekiyor. Problemle ilgili köy muhtarı Saim Aytürk’ten bilgi alan YDP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Erhan Arıklı şunları söyledi; “ 2013’te 15 gence burada kırsal kesim arsası verildi. Ama yolu olmayan bu arsalara insanların nasıl gideceği düşünülmedi. Alt yapı kurulmadı. Arsalara giden ve haritada olan yol başkasına verildi. Muhtar tam beş yerden ayrı yol açmaya çalıştı. Ama hepsi kapatıldı. Ben bu konuyu Mecliste birkaç kez dile getirdim. Ama problem olduğu gibi duruyor. Bakanlık var olan Kırsal Kesim Arsalarının sorunlarını gidermek, altyapılarını yapmak yerine, başka bölgelerde gençlere kırsal kesim arsası vermeye çalışıyor” dedi.

Muhtar Saim Aytürk ise Mormenekşe’nin üvey evlat gibi görüldüğünü, Kırsal Kesim Arsalarının içinde kocaman bir çöplük oluştuğunu, Belediye’nin bu çöplüğü kaldırmak ve buradaki çukuru doldurmak için Bakanlıkla işbirliği yapmak istediğini ama bunun mümkün olmadığını söyledi. Muhtar Aytürk sözlerine şöyle devam etti; “Bizler üvey evlat değiliz. Çocuklarımıza arsa verildi. Altyapısı yok. Gençlerimiz ev yaptı. Evlerine gidecek yol yok. Yıllardır haykırıyoruz. Çığlığımızı duyan yok. Arsalara giden yol var. Eski haritalara işlenmiş yol. Bu yolu başkasına vermişler. Adam yola taş döktü. Tam 5 defa ayrı yerden yol açtık. Her seferinde yollar başkasına verilmiş. Bakanlık istimlak veya takas yolu ile bu sorunu çözebilir. İlgi istiyoruz” dedi.

YDP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Erhan Arıklı daha sonra sorun yaşayan ev sahipleri ile sohbet etti.

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