Arıklı: Kısa Sürede Öğrencilerin Ulaşım Sorunu Ortadan Kaldırılacak

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı bugün Doğu Akdeniz Üniversitesi’ni ziyaret ederek, Doğu Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aykut Hocanın ile görüştü.

Ziyarette konuşan Prof. Hocanın, bu yıl Türkiye ve yabancı ülkelerden önemli sayıda öğrenci geldiğini belirtti.

Rektör Hocanın, 2023 yılı bütçesinde üniversiteye devlet desteğinin yükseltilmesi talebinde bulundu.

Prof. Hocanın, dövizde yaşanan artış nedeniyle mazot fiyatlarının yükselmesiyle öğrencilerin ulaşım maliyetlerinde ciddi sıkıntı yaşadığını da aktardı.

Bayındırlık ve Ulaşturma Bakanı Erhan Arıklı da, Doğu Akdeniz Üniversitesi’nin Gazimağusa’nın can damarı olduğuna işaret ederek, “üniversitenin sıkıntılarını takip etmek boynumuzun borcudur” dedi.

Doğu Akdeniz Üniversitesi’nin üniversite anlamında ülkenin amiral gemisi olduğunu belirten Arıklı, birçok öğrencinin de üniversitede burslu okuduğunu göz önünde bulundurarak, devlet katkısının artırılması noktasına vurgu yaptı.

Bakan Arıklı, toplu taşımacılığın hayata geçirilmesi projesi üzerinde çalışıldığının altını çizen Arıklı, çok kısa sürede öğrencilerin ulaşım sorunun ortadan kaldırılacağını ifade etti.

“Türkiye’den deniz yoluyla gelen öğrenciler için de yeni deniz yolu şirketi arayışları içindeyiz” diyen Arıklı, bu noktada alternatif formüller üretilmeye çalışıldığını söyledi.

Arıklı DAÜ’yü ziyaret etti

Bakan Arıklı, DAÜ’ye devlet katkısının artırılmasına vurgu yaptı.