  • BIST 3.880,34
  • Altın 973.758
  • Dolar 18.5901
  • Euro 18.1703
  • Lefkoşa 23 °C
  • Mağusa 24 °C
  • Girne 28 °C
  • Güzelyurt 22 °C
  • İskele 24 °C
  • İstanbul 17 °C
  • Ankara 20 °C
SON DAKİKAAzerbaycan AB'ye gaz akışını ikiye katlayacak

Arıklı: Kısa Sürede Öğrencilerin Ulaşım Sorunu Ortadan Kaldırılacak

» »
Arıklı: Kısa Sürede Öğrencilerin Ulaşım Sorunu Ortadan Kaldırılacak
Arıklı: Kısa Sürede Öğrencilerin Ulaşım Sorunu Ortadan Kaldırılacak

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı bugün Doğu Akdeniz Üniversitesi’ni ziyaret ederek, Doğu Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aykut Hocanın ile görüştü.

Ziyarette konuşan Prof. Hocanın, bu yıl Türkiye ve yabancı ülkelerden önemli sayıda öğrenci geldiğini belirtti.

Rektör Hocanın, 2023 yılı bütçesinde üniversiteye devlet desteğinin yükseltilmesi talebinde bulundu.

Prof. Hocanın, dövizde yaşanan artış nedeniyle mazot fiyatlarının yükselmesiyle öğrencilerin ulaşım maliyetlerinde ciddi sıkıntı yaşadığını da aktardı.

Bayındırlık ve Ulaşturma Bakanı Erhan Arıklı da, Doğu Akdeniz Üniversitesi’nin Gazimağusa’nın can damarı olduğuna işaret ederek, “üniversitenin sıkıntılarını takip etmek boynumuzun borcudur” dedi.

Doğu Akdeniz Üniversitesi’nin üniversite anlamında ülkenin amiral gemisi olduğunu belirten Arıklı, birçok öğrencinin de üniversitede burslu okuduğunu göz önünde bulundurarak, devlet katkısının artırılması noktasına vurgu yaptı.

Bakan Arıklı, toplu taşımacılığın hayata geçirilmesi projesi üzerinde çalışıldığının altını çizen Arıklı, çok kısa sürede öğrencilerin ulaşım sorunun ortadan kaldırılacağını ifade etti.

“Türkiye’den deniz yoluyla gelen öğrenciler için de yeni deniz yolu şirketi arayışları içindeyiz” diyen Arıklı, bu noktada alternatif formüller üretilmeye çalışıldığını söyledi.

Arıklı DAÜ’yü ziyaret etti
Bakan Arıklı, DAÜ’ye devlet katkısının artırılmasına vurgu yaptı.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bican Akçay'da vurguladı: Köylerimizi yok saymak kabul edilemez!19 Ekim 2022 Çarşamba 17:11
  • Üstel, Türkiye Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Heyeti’ni kabul etti19 Ekim 2022 Çarşamba 16:49
  • HP, Gazimağusa’da bağımsız aday Salih Oktay’ı destekleyecek19 Ekim 2022 Çarşamba 16:41
  • Ataoğlu: Muhtarlıklar, toplum yararına çalışan en etkili birimdirler19 Ekim 2022 Çarşamba 16:29
  • Güzlyurt'taki kurşunlamada yeni tutuklamalar!19 Ekim 2022 Çarşamba 15:13
  • Çavuşoğlu: Biz sizin işinizden olmamanız için direniyoruz19 Ekim 2022 Çarşamba 15:12
  • YKP,BKP,TDP-TKP Vatandaşlıkları mahkemeye taşıdı19 Ekim 2022 Çarşamba 11:59
  • 50 Gündür ödenmeyen hademelerin eylemleri devam ediyor...19 Ekim 2022 Çarşamba 11:52
  • Bloomberg: Türkiye kısa mesafeli balistik füze denemesi yaptı19 Ekim 2022 Çarşamba 11:38
  • Sahte resmi evrak düzenleme, tedavüle sürme ve başkasının kimliğine bürünme19 Ekim 2022 Çarşamba 11:15
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti