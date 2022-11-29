Arıklı: KKTC Büyük Bir Dertten Kurtulacak

KKTC BÜYÜK BİR DERTTEN KURTULACAK

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, akaryakıtta navlun parasını artık Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) veya KIB-TEK’in ödemeyeceğini vurguladı. Cumhuriyet Meclisi Genel Kurul’unda kürsüye çıkan Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, TPIC ile yapılan anlaşma ile navlun parasını artık Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti veya KIB-TEK’in ödemeyeceğini dile getirdi. Meclis’te konuşan Bakan Arıklı, 11 Ekim 2016 tarihinde Türkiye Cumhuriyeti hükümeti adına Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak’ın ulusal anlaşma imzaladığını hatırlatan Arıklı, şu an bu anlaşmayı yapmaya çalıştıklarını kaydetti.

“SÖZLEŞME BİR YILSONUNDA YENİLENECEK”

Bakan Arıklı, "Sözleşmede navlun parasının Türkiye tarafından ödeneceği neden yazmıyor ?" sorusunu soran muhalefet vekillerine "Henüz sözleşme yapılmadı" yanıtını verdi. Arıklı, bu sözleşmenin KIB- TEK ile TPIC arasında yapılacağını da bir kez daha vurguladı ve sözleşmede navlun ücretinin KIB-TEK tarafından ödenmeyeceğin, bunun bir hibe olacağı yazacağını kaydederek, bir yıllık sürelerle de bunun uzatılacağını belirtti. Türkiye Cumhuriyeti’nin 200 milyon Türk Lirası kaynak ayırdığını kaydeden Bakan Arıklı bu da yetmezse Türkiye’nin yine gereken kaynağı bulacağının altını çizdi. Arıklı; “Netice itibariyle Türkiye Cumhuriyeti navlun bedelini almayacak ve biz büyük bir dertten kurtulmuş olacağız. Türkiye şimdiye kadar bize 8 milyar 788 milyon dolar ve 16 milyar TL tutarında kredi vermiş. Bizden bugüne kadar hangi kredinin geri dönüşünü istedi? Biraz insaflı olun" şeklinde konuştu.

“SİZİ ANLAMAKTA GÜÇLÜK ÇEKİYORUZ”

Elindeki faturalarla konuşan Arıklı, İç Kale firmasına 75 dolar navlun bedeli ödendiğini ancak TPIC'in bir hafta sonra kestiği faturada navlun bedeli yazılmadığını kaydetti. Faturaların elinde olduğunu vurgulayan Arıklı, “Navlun bedelinin kurum tarafından ödeneceğini söylemek insafsızlıktır, sizi anlamakta güçlük çekiyoruz” ifadelerini kullandı. Arıklı, Meclis’te filtre kullanımına değinen milletvekillerine, "Filtre çok mu gerekli derseniz bana göre değil. Filtrenin bedeli 35- 40 milyon dolar. Yıllık bakımı 5 ila 7 milyon dolar. Bunu koyarsak ve %3.5 Kükürtlü yakıt alırsak tın başına 200 dolar kurum daha az para öder. 1.5 yılda filtre parası çıkar. Sonra elektrikte ucuzlama başlar" dedi.