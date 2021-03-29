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Arıklı KKTC Tüketiciler Derneğini Kabul Etti

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KKTC Tüketiciler Derneği ile Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı bir araya geldi.
Arıklı KKTC Tüketiciler Derneğini Kabul Etti

KKTC Tüketiciler Derneği ile Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı bir araya geldi.

Görüşmenin gündeminde tüketici haklarının korunması ve denetimlerin sıkılaştırması konusunda vardı. Denetimler konusunda destek isteyen KKTC Tüketiciler Derneği’ne Bakan Arıklı’dan tam destek geldi. Arıklı, Tüketici Haklarının Korunma Yasası, Rekabet Yasası ve Ürün Güvenliği Yasası ile ilgili herhangi bir tadilat söz konusu olduğunda gerekli desteği vermeye de hazır olduğunu ifade etti.

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