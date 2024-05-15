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Arıklı: KKTC, Türk Dünyası’nın Doğu Akdenizdeki Uç Beyliğidir

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Arıklı, Anavatan Türkiye dışındaki Türk cumhuriyetlerinin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni tanımakta çekingen kaldığını belirterek “Oysa KKTC Türk Dünyasının Doğu Akdeniz’deki uç beyliğidir” dedi.
Arıklı: KKTC, Türk Dünyası’nın Doğu Akdenizdeki Uç Beyliğidir

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Anavatan Türkiye dışındaki Türk cumhuriyetlerinin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni tanımakta çekingen kaldığını belirterek “Oysa KKTC Türk Dünyasının Doğu Akdeniz’deki uç beyliğidir” dedi.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Anavatan Türkiye dışındaki Türk cumhuriyetlerinin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni tanımakta çekingen kaldığını belirterek “Oysa KKTC Türk Dünyasının Doğu Akdeniz’deki uç beyliğidir” dedi.

Bakan Arıklı, Kırgızistan’ın Başkenti Bişkek’te bulunan Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi’nin düzenlediği “Dijital Çağda Dezenformasyon” konulu 4’ünc Uluslararası İletişim Sempozyumu’nda bir konuşma yaptı.

Arıklı, Sovyetler Birliğinin dağılmasının ardından bağımsızlığını ilan eden her devletin tanındığını, ancak 50 yıl önce kurulan KKTC’nin ise hala tanınmadığını belirterek “Türk Cumhuriyetleri bile bu konuda çekingen. Oysa KKTC Türk Dünyasının Doğu Akdeniz’deki uç beyliğidir. Bu Devlet Kıbrıs Türklerinin olduğu kadar Orta Asya’daki Türklerin de devletidir” şeklinde konuştu.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı; Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç ve Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Rektörü Prof. Dr. Mehmet Ali Yükselen ile birlikte bir dizi protokol imzalamak ve çeşitli temaslarda bulunmak üzere Kırgızistan’da bulunuyor.

Kırgızistan’daki temaslar çerçevesinde yarın, DAÜ ile Manas Üniversitesi ve LAÜ ile Arabayev Devlet Üniversitesi arasında işbirliği protokolü imzalanacak.

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