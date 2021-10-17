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Arıklı: KKTC’de yapılamayan pek çok işe imza attık

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Yeniden Doğuş Partisi 5’inci kuruluş yıldönümünü düzenlediği şölen ile kutladı.
Arıklı: KKTC’de yapılamayan pek çok işe imza attık

Yeniden Doğuş Partisi Genel Sekreteri Enver Öztürk şölende yaptığı konuşmada, yaşlıların gönlünü, çocukların gülüşünü ve fakirlerin duasını almak hedefi ile yola çıktıklarını ve emekçilerin haklarını savunmak için mücadele verdiklerini söyledi.

Enver Öztürk, yapılacak erken seçimde Yeniden Doğuş Partisi’ni iktidara taşıyacaklarını da sözlerine ekledi. Parti Genel Başkanı, Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı da, Yeniden Doğuş Partisi’nin umudun, Kıbrıs Türk halkının yaşatılmasını, geliştirilmesini isteyenlerin adı olduğunu söyledi. Konuşmasında partinin kuruluş aşaması ile ilgili bilgiler veren Arıklı, herkese YDP’nin muhalefet döneminde neler yapacabileceğini gösterdiklerini hatırlattı. 10 bin üyeyi aştıklarını ve ilk üç parti arasında yer aldıklarını belirten Arıklı, bunun kendilerine yetmediğini, hedeflerinin meşaleyi Başbakanlık’a taşımak olduğunu kaydetti. Hükümette oldukları 10 aylık sürede her türlü imkansızlığa rağmen KKTC’de yapılamayan pek çok işe imza attıklarını söyleyen Arıklı, “YDP’nin bu 10 aylık sürede yaptıkları bundan sonra yapacaklarının teminatıdır. üreteceğiz, üreten bir toplum haline geleceğiz, planlı programlı üretimin önünü açacağız” dedi. Erken genel seçim için MYK’nın 26 Aralık tarihini işaret ettiğini belirten Arıkı, diğer partilerin de onayı ile büyük ihtimalle bu tarihte erken genel seçimin yapılacağını dile getirdi. Vatandaşlardan bir kereye mahsus emanet oy isteyeceklerini belirten Arıklı, “YDP’nin yeni hükümeti kurmasına imkan tanınırsa üç yıl içerisinde KKTC’nin makus tarihini değiştirmezsek namertiz” ifadelerin kullandı. Şölende, konuşmaların ardından halk dansı gösterisi ve müzik dinletisi yer aldı. Yeniden Doğuş Partisi Genel Başkan Erhan Arıklı, kızı ile birlikte Kafkas oyunu oynadı. Please visit https://brtk.net for more informationOKU, YORUMLA ve PAYLAŞ ==>Yeniden Doğuş Partisi Genel Sekreteri Enver Öztürk şölende yaptığı konuşmada, yaşlıların gönlünü, çocukların gülüşünü ve fakirlerin duasını almak hedefi ile yola çıktıklarını ve emekçilerin haklarını savunmak için mücadele verdiklerini söyledi. Enver Öztürk, yapılacak erken seçimde Yeniden Doğuş Partisi’ni iktidara taşıyacaklarını da sözlerine ekledi. Parti Genel Başkanı, Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı da, Yeniden Doğuş Partisi’nin umudun, Kıbrıs Türk halkının yaşatılmasını, geliştirilmesini isteyenlerin adı olduğunu söyledi. Konuşmasında partinin kuruluş aşaması ile ilgili bilgiler veren Arıklı, herkese YDP’nin muhalefet döneminde neler yapacabileceğini gösterdiklerini hatırlattı. 10 bin üyeyi aştıklarını ve ilk üç parti arasında yer aldıklarını belirten Arıklı, bunun kendilerine yetmediğini, hedeflerinin meşaleyi Başbakanlık’a taşımak olduğunu kaydetti. Hükümette oldukları 10 aylık sürede her türlü imkansızlığa rağmen KKTC’de yapılamayan pek çok işe imza attıklarını söyleyen Arıklı, “YDP’nin bu 10 aylık sürede yaptıkları bundan sonra yapacaklarının teminatıdır. üreteceğiz, üreten bir toplum haline geleceğiz, planlı programlı üretimin önünü açacağız” dedi.

Erken genel seçim için MYK’nın 26 Aralık tarihini işaret ettiğini belirten Arıkı, diğer partilerin de onayı ile büyük ihtimalle bu tarihte erken genel seçimin yapılacağını dile getirdi. Vatandaşlardan bir kereye mahsus emanet oy isteyeceklerini belirten Arıklı, “YDP’nin yeni hükümeti kurmasına imkan tanınırsa üç yıl içerisinde KKTC’nin makus tarihini değiştirmezsek namertiz” ifadelerin kullandı. Şölende, konuşmaların ardından halk dansı gösterisi ve müzik dinletisi yer aldı. Yeniden Doğuş Partisi Genel Başkan Erhan Arıklı, kızı ile birlikte Kafkas oyunu oynadı. 

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