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Arıklı: KKTC'nin Kaderini Değiştirecek Anlaşmaya İmza Attık

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Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı, sivil toplum örgütlerine seslenerek, “Elektriğin ucuzlatılması gibi ülke adına verdiğimiz mücadelede bizi yalnız bırakmayın” çağrısı yaptı
Arıklı: KKTC'nin Kaderini Değiştirecek Anlaşmaya İmza Attık

                       

Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı, sivil toplum örgütlerine seslenerek, “Elektriğin ucuzlatılması gibi ülke adına verdiğimiz mücadelede bizi yalnız bırakmayın” çağrısı yaptı.

Arıklı,  Merit Otel’de sivil toplum örgütlerinin de katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda yaptığı konuşmada şunları söyledi:

“Bakanlık olarak Türkiye Cumhuriyeti ile imzaladığımız anlaşmaların ana hedefi KKTC’yi ayağa kaldıracak olan refpormaları yapmak ,yapısal dönüşümü ve ekonmik entegrasyonu sağlamaktır.  1998 Ticaret Anlaşmasının 1. Maddesinde yer alan ifade de hedefin ekonomik entegrasyonun olduğu vurgulanmaktadır. Sürekli TC’den yardım istiyoruz ancak, reformlar ve yapısal dönüşümle ilgili konularda ayak sürüyoruz .

Ne yazık ki, 2001'den beri imzalanan protokollerin gereklerini yerine getiremedik. Eğer getirmiş olsaydık entegrasyon çoktan sağlanmış olurdu. 1974 yılından beridir yaratılan statüko değişime direniyor. 14-15 aylık hükümetler hiçbir sonuç alamıyor, bir bakan gidiyor bir bakan geliyor. İstikrar yok… İstikrar yoksa büyüme de yok… Eğer ayaklarının üzerinde duran bir devlet olmak istiyorsak, öngörülen reformları  yapmak ,yapısal  dönüşümü sağlamak  zorundayız. Bunu yapmazsak 10 yıl sonra da aynı şeyleri konuşuyor olmaya devam edeceğiz.

Reformlara ve yapısal dönüşüme direnen güçlü bir iç statüko var .Bu statükonun 3 bacağı var.”Sendikalar,bürokrasi ve sivil toplum örgütleri”.Zaman zaman  yargıda iç statükonun korunmasına yardımcı oluyor.İşte bu noktada ekonomik örgütler reformaları ve yapısal dönüşümde siyasiyelere destek olmalı ve iç statükonun parçası olmaktan vazgeçmelidir.Bu uygulama anlaşması ile ekonomimize yeni bir ufuk açıyoruz. Umarım bu açılım iç statükonun dişlileri arasında kaybolmaz.       

Saygılarımızla

KKTC Başbakan Yardımıcılığı

Ekonomi ve Enerji Bakanlığı

Basın Bürosu

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