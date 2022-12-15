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Arıklı: KKTC''nin TDT'ye üyeliği ilk adım. arkası gelecek..."

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Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, KKTC’nin TDT’de en yaşlı ikinci Türk devleti olduğuna dikkat çekerek “KKTC’yi yaşatmak boynumuzun borcudur” dedi.
Arıklı: KKTC''nin TDT'ye üyeliği ilk adım. arkası gelecek..."

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, bugün İstanbul- Türkiye Azerbaycan Dayanışma ve Kültür Derneği Başkanı Sefer Karakoyunlu ve beraberindeki heyeti kabul etti.
Dernek Başkanı Karakoyunlu konuşmasında KKTC’nin Türk Devletleri Teşkilatı (TDT)’na gözlemci üye olmasından dolayı büyük mutluluk duyduğunu dile getirdi.
Bakan Arıklı ise kabulde yaptığı konuşmada Türk Devletleri Teşkilatı’na gözlemci üye olarak alınmalarının KKTC’de büyük bir coşku ile karşılandığını söyledi.

“KENDİ DEVLETİMİZİ ELİMİZLE YIKMAMIZI İSTEDİLER”

Yıllardır Rumlarla federasyon görüşmelerinin yapıldığına dikkat çeken Arıklı, “Federasyon KKTC’yi ortadan kaldırıp Rumlarla yeni bir devlet kurma anlamına geliyor. Kendi kurduğumuz devleti kendi elimizle yıkamayız” dedi.
BM ve AB’nin federasyon görüşmelerinde Rum yanlı bir tutum sergilediklerini belirten Arıklı, “Bizden devletimizi yıkmamızı ve ortak bir devlet kurmamızı istediler. Yıllarca bununla mücadele ettik” ifadelerini kullandı.
Türkiye ile birlikte ortaya koyulan yeni politikayla federasyon görüşmelerin artık bittiğine vurgu yapan Arıklı, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın BM’de yapmış olduğu çağrıyı hatırlatarak şunları söyledi: “KKTC’nin tanınması için bu noktada güçlü çalışmalar başlatıldı. Erdoğan’ın BM’de yaptığı çağrının ardından ilk meyvesi TDT’ye gözlemci üye olarak kabul edilmemizle başladı ve bunun arkası gelecektir. Bundan sonra KKTC’yi daha iyi ve kendi ayakları üzerinde duran bir yapıya kavuşturmak için anavatanımızla birlikte canla başla çalışıyoruz. TDT’de ikinci en yaşlı Türk devletiyiz. Bu nedenle KKTC’yi yaşatmak boynumuzun borcudur.”

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