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Arıklı:  KKTC’nin üreten bir ülke olmasını istiyoruz

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Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Sanayi Bölgeleri Genel Müdürlüğü’nden bir heyet, Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı’yı makamında ziyaret etti.
Arıklı:  KKTC’nin üreten bir ülke olmasını istiyoruz

 

Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Sanayi Bölgeleri Genel Müdürlüğü’nden bir heyet, Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı’yı makamında ziyaret etti.

Ziyaret kapsamının ana gündem maddesi Güvercinlik bölgesine kurulacak Organize Sanayi Bölgesi olurken, Bakan Arıklı proje ile ilgili gelinen aşamalar ve yapılması gerekenler noktasında bilgilendirmede bulundu.

Bakan Arıklı konuşmasında, KKTC’de bulunan mevcut sanayi bölgelerinin oldukça çağdışı durumda olduğunu, bu nedenle TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Fuat Oktay ile lansmanını yaptıkları Güvercinlik Organize Sanayi Bölgesi’nin örnek bir proje olacağını ifade etti.

Bakan Arıklı konuşmasının devamında şunları kaydetti:

“Güvercinlik Organize Sanayi Bölgesi; bir  vizyon ve misyon projesidir…Ülkemizdeki sanayi bölgeleri oldukça çağ dışı bir görünümdedir. Biz, KKTC’nin üreten bir ülke olmasını istiyoruz. Bu proje gerçekten ülke adına çok önemli…Türkiye Cumhuriyeti ile imzaladığımız Ticaret Eylem Planı ile ürettiğimiz bütün ürünleri Türkiye üzerinden gönderme hakkını elde ettik. Ve  Güvercinlik bölgesini de modern bir sanayi bölgesi olarak düşünüyoruz. Orada kurulacak olan bölgede,  hafif sanayide ürettiğimiz endüstriyel malları, dışarı satabilecek ve üreten bir toplum olma özelliğine kavuşacağız. Sizlerden ricam, içerideki siyasi gelişmeleri göz önünde bulundurarak, bu projeyi bir devlet projesi olarak kabul etmeniz ve bu projenin biran önce hayat bulması noktasında destek olmanızdır.”

KKTC Başbakan Yardımcılığı

Ekonomi ve Enerji Bakanlığı

Basın Bürosu

 

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