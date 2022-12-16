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Arıklı: KKTC’yi Yaşatmak Boynumuzun Borcudur

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Arıklı: KKTC’yi Yaşatmak Boynumuzun Borcudur
Arıklı: KKTC’yi Yaşatmak Boynumuzun Borcudur

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, bugün İstanbul-Türkiye Azerbaycan Dayanışma ve Kültür Derneği Başkanı Sefer Karakoyunlu ve beraberindeki heyeti kabul etti.
Dernek Başkanı Karakoyunlu KKTC’nin Türk Devletleri Teşkilatı’na gözlemci üye olmasından dolayı büyük mutluluk duyduğunu dile getirdi.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı ise Türk Devletleri Teşkilatı’na gözlemci üye olarak alınmalarının KKTC’de büyük bir coşku ile karşılandığını söyledi.
Yıllardır Rumlarla federasyon görüşmelerinin yapıldığına dikkat çeken Arıklı, “Federasyon KKTC’yi ortadan kaldırıp Rumlarla yeni bir devlet kurma anlamına geliyor. Kendi kurduğumuz devleti kendi elimizle yıkamayız” dedi.

BM ve AB’nin federasyon görüşmelerinde Rum yanlı bir tutum sergilediklerini belirten Arıklı, “Bizden devletimizi yıkmamızı ve ortak bir devlet kurmamızı istediler. Yıllarca bununla mücadele ettik” ifadelerini kullandı.

Türkiye ile birlikte ortaya konulan yeni politikayla federasyon görüşmelerin artık bittiğine vurgu yapan Arıklı, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın BM’de yapmış olduğu çağrıyı hatırlattı.

Arıklı, “KKTC’nin tanınması için bu noktada güçlü çalışmalar başlatıldı. Erdoğan’ın BM’de yaptığı çağrının ardından ilk meyvesi Türk Devleti Teşkilatı’na gözlemci üye olarak kabul edilmemizle başladı ve bunun arkası gelecektir. Bundan sonra KKTC’yi daha iyi ve kendi ayakları üzerinde duran bir yapıya kavuşturmak için anavatanımızla birlikte canla başla çalışıyoruz. Türk Devletleri Teşkilatı’nda ikinci en yaşlı Türk devletiyiz. Bu nedenle KKTC’yi yaşatmak boynumuzun borcudur” vurgusu yaptı.

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