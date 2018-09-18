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Arıklı; “Kooperatifleşme YDP’nin temel politikası olacak”

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Yeniden Doğuş Partisi Vadili köyünde toplantı gerçekleştirdi. YDP üst düzey yetkililerinin tamamının katıldığı açık hava toplantısında mikrofon köy sakinlerine bırakıldı ve onların problemleri dinledi.
Arıklı; “Kooperatifleşme YDP’nin temel politikası olacak”

Vadili’de konuşan YDP Genel Sekreteri Turan Büyükyılmaz ülke sorunlarını dile getirerek sorunların kronikleştiğini ve Hükümetin bu sorunların altında kaldığını söyledi. Büyükyılmaz, ilçe kongrelerine de değinerek, “İlçe kongreleri partimiz için bir dönüm noktası olacak. Yeni İlçe başkanları partiyi hem sandık bazında örgütleyecek. Hem de üye sayısını 7500 e çıkaracak. Yeni ilçe başkanları bu görevi bilerek bu işe soyunmalı” dedi.

Vadili’de konuşan Genel Başkan Yardımcısı Bertan Zaroğlu ise Türkiye temasları hakkında bilgi vererek Türkiye KKTC’de hiçbir partinin yanında veya karşısında değil. Türkiye KKTC’de iş yapan, verdiği sözü tutan, attığı imzaya sahip çıkan ciddi yöneticiler istiyor. UBP dahil bizim dışımızdaki bütün partiler Türkiyeye söz veren ama bu sözlerini tutmayan partilerdir. Hepsinin sicili bozuktur” dedi.

Genel Başkan Erhan Arıklı ise sorunlar ve çözüm yolları hakkında halka bilgi verdi. YDP nin yaşanan sorunlarla ilgili kısa orta ve uzun vadeli plan ve projeleri olduğunu söyleyen Arıklı, iktidarları döneminde kooperatifleşmeye büyük önem vereceklerini, ETİ teşebbüsleri başta olmak üzere bir çok kooperatifi yeniden canlandıracaklarını, bölgelerde hem üretim hem de tüketim kooperatifleri açılacağını, Et-Balık Kurumu kurulup belediyelik bölgelerde et tanzim satış mağazaları açılacağını söyledi.

Arıklı, “Kooperatifleşme Kıbrıs Türkünün kültüründe var. Gelemiş geçmiş bütün hükümetler kooperatifler  işlevsiz hale getirmek ve yok etmek için büyük gayret gösterdiler. Kooperatif Merkez Bankası hükümetlerin çiftliği oldu. Biz Kooepartif Merkez Bankasının yönetimini yasalar doğrultusunda üye kooperatiflere devredeceğiz” dedi.

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