Arıklı Küçük'ü Andı

Başbakan Yardımcısı Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı Dr Küçük'ü anma mesajı yayınladı:
Kıbrıs Halkının Özgürlük Mücadelesi olarak görülen, KKTC'nin varoluşu ile Kıbrıs Türk Halkının huzur ve refahı adına büyük katkılar sağlayan, özgürlük Mücadelesi Lideri Dr. Fazıl Küçük'ü ölümünün 37. yılında rahmet, saygı ve özlemle anıyorum.
Dr. Fazıl Küçük ve verdiği mücadele asla unutulmayacak , kalplerimizde ebediyen yaşayacak, Kıbrıs Türk halkı onunun yaktığı meşaleyi sonsuza kadar taşıyacaktır.
Erhan Arıklı
Başbakan Yardımcısı Ekonomi ve Enerji Bakanı
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