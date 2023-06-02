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Arıklı: Kurumların iş birliği KKTC’yi uluslararası alanda daha görünür kılacak

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Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, yarın Tatlısu’da düzenlenecek Türk Hava Kurumu (THK) Türkiye Yamaç Paraşütü Hedef Ligi 1. Etap yarışması öncesinde yarışmayı düzenleyen THK, Türkiye Hava Sporları Federasyonu ve KKTC Hava Sporları Federasyonu
Arıklı: Kurumların iş birliği KKTC’yi uluslararası alanda daha görünür kılacak

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Arıklı, kabulde yaptığı konuşmada, yarın düzenlenecek organizasyonda KKTC Hava Sporları Federasyonu’nun ülkeyi hakkıyla temsil edeceğine olan inancını belirtti. Arıklı, üç kurumun yaptığı iş birliği sayesinde KKTC’nin uluslararası alanda daha görünür olacağını ifade etti. 

Arıklı, Federasyonun yaşadığı sıkıntıları yakından bildiğini, bu sıkıntıların ileriki  dönemde aşılması ve Federasyonun yasal zemine oturtulması için gerekli çabayı ortaya koyacaklarını ifade etti.

“Federasyon sporcuları türlü imkansızlıklar içinde kendi çabaları ile, özverili bir şekilde antrenmanlarını yapıp müsabakalara hazırlanıyor. Bu duruşları ile takdir toplarken ülkemizi de layıkıyla temsil edeceklerine inanıyorum” diyen Arıklı, yarışmayı iş birliği içerisinde düzenleyen THK, Türkiye Hava Sporları Federasyonu ve KKTC Hava Sporları Federasyonu’na teşekkür etti.

KKTC Hava Sporları Federasyonu Başkanı Zeki Ziya ise, KKTC’de ilk kez THK ve Türkiye Hava Sporları Federasyonu ile iş birliği içerisinde bir organizasyona imza attıkları için gururlu olduklarını söyledi. Ziya, THK ve Türkiye Hava Sporları Federasyonu ile iş birliğini ilerleteceklerini, hedeflerinin ise KKTC’li gençlerin uluslararası temsiliyetini artırmak olduğunu kaydetti.

THK Türk Kuşu Okul Müdürü Burçin Karataş ise, kabul nedeniyle ve organizasyona verdiği destekten ötürü Bakan Arıklı’ya teşekkür etti.

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