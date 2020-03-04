Arıklı: Lokmacı Sınır Kapısında ki belirsizlik bir an önce çözülmeli

Yeniden Doğuş Partisi Genel Başkanı Erhan Arıklı partililer ile beraber Lokmacı sınır

kapısında incelemelerde bulunarak esnafın sorunlarını dinledi.

Arıklı incelemeler sırasında yaptığı açıklamada her gün ortalama 3 bin kişinin yaya

olarak geçiş yaptığı sınır kapısının kapanmasının ve ortada ki belirsizliğin bölge

esnafında sıkıntı ve huzursuzluk yarattığını söyledi.

Geçişlerde yaşanan sıkıntılar ile gündemden düşmeyen Lokmacı sınır kapısının

kapatılmasına bir anlam veremediğine belirten Arıklı umarım yapılan bu yanlıştan bir

an önce dönülür dedi.

Sınır kapılarında yaşanan yoğunluğun nedenlerinden biri olan personel eksikliğini de

daha önce gündeme getirdiklerini belirten Arıklı ekonomiye büyük katkısı olan ve

bölgeyi kalkındıran Lokmacı sınır kapısının ivedilikle açılması gerektiğini ve siyasilerin

bu konuda üstün gayret göstermeleri gerektiğini vurguladı.