Arıklı: Lokmacı Sınır Kapısında ki belirsizlik bir an önce çözülmeli

Yeniden Doğuş Partisi Genel Başkanı Erhan Arıklı partililer ile beraber Lokmacı sınır
kapısında incelemelerde bulunarak esnafın sorunlarını dinledi.
Arıklı incelemeler sırasında yaptığı açıklamada her gün ortalama 3 bin kişinin yaya
olarak geçiş yaptığı sınır kapısının kapanmasının ve ortada ki belirsizliğin bölge
esnafında sıkıntı ve huzursuzluk yarattığını söyledi.
Geçişlerde yaşanan sıkıntılar ile gündemden düşmeyen Lokmacı sınır kapısının
kapatılmasına bir anlam veremediğine belirten Arıklı umarım yapılan bu yanlıştan bir
an önce dönülür dedi.
Sınır kapılarında yaşanan yoğunluğun nedenlerinden biri olan personel eksikliğini de
daha önce gündeme getirdiklerini belirten Arıklı ekonomiye büyük katkısı olan ve
bölgeyi kalkındıran Lokmacı sınır kapısının ivedilikle açılması gerektiğini ve siyasilerin
bu konuda üstün gayret göstermeleri gerektiğini vurguladı.
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