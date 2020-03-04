  • BIST 111.629
  • Altın 321,772
  • Dolar 6,0919
  • Euro 6,7648
  • Lefkoşa 20 °C
  • Mağusa 20 °C
  • Girne 19 °C
  • Güzelyurt 18 °C
  • İskele 20 °C
  • İstanbul 18 °C
  • Ankara 19 °C
SON DAKİKA#SONDAKİKA Diyarbakır’dan F-16 savaş uçakları kalktı.

Arıklı: Lokmacı Sınır Kapısında ki belirsizlik bir an önce çözülmeli

»
Arıklı: Lokmacı Sınır Kapısında ki belirsizlik bir an önce çözülmeli
Arıklı: Lokmacı Sınır Kapısında ki belirsizlik bir an önce çözülmeli

Yeniden Doğuş Partisi Genel Başkanı Erhan Arıklı partililer ile beraber Lokmacı sınır
kapısında incelemelerde bulunarak esnafın sorunlarını dinledi.

Arıklı incelemeler sırasında yaptığı açıklamada her gün ortalama 3 bin kişinin yaya
olarak geçiş yaptığı sınır kapısının kapanmasının ve ortada ki belirsizliğin bölge
esnafında sıkıntı ve huzursuzluk yarattığını söyledi.

Geçişlerde yaşanan sıkıntılar ile gündemden düşmeyen Lokmacı sınır kapısının
kapatılmasına bir anlam veremediğine belirten Arıklı umarım yapılan bu yanlıştan bir
an önce dönülür dedi.

Sınır kapılarında yaşanan yoğunluğun nedenlerinden biri olan personel eksikliğini de
daha önce gündeme getirdiklerini belirten Arıklı ekonomiye büyük katkısı olan ve
bölgeyi kalkındıran Lokmacı sınır kapısının ivedilikle açılması gerektiğini ve siyasilerin
bu konuda üstün gayret göstermeleri gerektiğini vurguladı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 'Uzun soluklu projelerin takipçisi olunmalı'03 Mart 2020 Salı 16:04
  • Arıklı kahve dağıtarak kampanyasına başladı. "Bir kahvenin 40 yıl hatırı vardır"03 Mart 2020 Salı 14:21
  • “Gençlerimizin, Kıbrıslı Türk kimlikleri ve kendi bayraklarıyla yarışmasını sağlamak en büyük mutluluğumuz olacaktır”02 Mart 2020 Pazartesi 16:45
  • Tatar: Bir kırılma noktaasındayız01 Mart 2020 Pazar 14:59
  • Özersay: “Bölgede şartlar değişiyor, her şeye Kıbrıs sorunu odaklı bakmaktan vazgeçmeliyiz”01 Mart 2020 Pazar 13:51
  • Cumhurbaşkanlığı seçim yasakları bugün başladı01 Mart 2020 Pazar 11:33
  • Akıncı: “Üniversiteler özerk ve bağımsız olmalı”29 Şubat 2020 Cumartesi 15:47
  • Seçim yasaklarına saatler kala.. CAS çalışanı 45 kişi kamuda işe başladı. HP Hükümetten çekilecek mi?29 Şubat 2020 Cumartesi 12:29
  • Akıncı: Anayasa değişikliği Meclis tarafından imzama gönderilirse onaylayacağım27 Şubat 2020 Perşembe 16:01
  • Akıncı, Uluçay, Tatar ve Şefik’le bir araya geldi27 Şubat 2020 Perşembe 13:29
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti