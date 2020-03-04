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Arıklı: "Lokmacı sınır kapısındaki belirsizlik bir an önce çözülmeli"

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Arıklı: "Lokmacı sınır kapısındaki belirsizlik bir an önce çözülmeli"
Arıklı: "Lokmacı sınır kapısındaki belirsizlik bir an önce çözülmeli"

Yeniden Doğuş Partisi Genel Başkanı Erhan Arıklı, partilileriyle beraber, Lokmacı sınır kapısında incelemelerde bulunarak esnafın sorunlarını dinledi. Arıklı, "Lokmacı sınır kapısındaki belirsizlik bir an önce çözülmeli" dedi.

YDP Basın bürosundan yapılan açıklamaya göre, Arıklı, incelemeler sırasında yaptığı açıklamada, her gün ortalama 3 bin kişinin yaya olarak geçiş yaptığı sınır kapısının kapanmasının ve ortadaki belirsizliğin bölge esnafında sıkıntı ve huzursuzluk yarattığını söyledi.

Geçişlerde yaşanan sıkıntılar ile gündemden düşmeyen Lokmacı sınır kapısının kapatılmasına bir anlam veremediğine belirten Arıklı, “Umarım yapılan bu yanlıştan bir an önce dönülür” dedi.

Sınır kapılarında yaşanan yoğunluğun nedenlerinden biri olan personel eksikliğini de daha önce gündeme getirdiklerini belirten Arıklı,  ekonomiye büyük katkısı olan ve bölgeyi kalkındıran Lokmacı sınır kapısının ivedilikle açılması gerektiğini ve siyasilerin bu konuda üstün gayret göstermeleri gerektiğini vurguladı.

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