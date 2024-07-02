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Arıklı: Maraş açılımı devam etmeli ve ‘Şerefiye Vergi Yasası’ çıkarılmalı

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Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın bilgilendirmesinin ardından yazılı bir açıklama yaptı.
Arıklı: Maraş açılımı devam etmeli ve ‘Şerefiye Vergi Yasası’ çıkarılmalı

Bakan Arıklı, Cumhurbaşkanı Tatar’ın BM Genel Sekreteri’nin Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin Cuellar ile Londra’da yaptığı görüşmeye ilişkin bilgi verdiğini belirtti.

Arıklı, “Görüşmede doğal olarak son zamanlarda Güney Kıbrıs’ın yaptığı uygulama ve tutuklama olayları da değerlendirilmiştir. Bu konuda Sayın Cumhurbaşkanımıza partimizin görüşleri de aktarılmıştır” ifadelerini kullanarak, şöyle devam etti:

“Buna göre özetle;

1. TMK ya kaynak yaratarak daha etkinleştirilmesini sağlamalıyız.

2. Kuzeydeki Rum Mallarının Türkleşmesi açısından Şerefiye Vergi Yasası çıkarılmalıdır.

3. Kuzeyde Rum Malı tutan kişilerin, Rum Mallarını direk sahibinden satın almasının yolu açılmalıdır.

4. Maraş açılımı devam etmeli ve Maraş’ta malı bulunan Rumlara malları iade edilmelidir. Vakıfların gasp edilen malları için Uluslararası Hukuk Yollarına başvurulmalı ve Vakıfların tazmin edilmesi sağlanmalıdır.

Partimiz bu konuları Bakanlar Kurulu dahil her platformda dile getirmeye devam edecektir.”

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