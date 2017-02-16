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Arıklı: “Maraş KKTC yönetiminde iskana açılsın”

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Arıklı: “Maraş KKTC yönetiminde iskana açılsın”
Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı Erhan Arıklı, Maraş’ın KKTC yönetiminde iskana açılmasını önerdi.

Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı Erhan Arıklı, Maraş’ın KKTC yönetiminde iskana açılmasını önerdi.

Arıklı, yazılı açıklamasında, Kıbrıs müzakere sürecinin artık tıkandığı ve bu şekilde yürütülen müzakerelerin olumlu bir netice vermeyeceğinin anlaşıldığını, bu kapsamda iki halk arasında güven yaratıcı önlemlere ihtiyaç duyulduğunu savundu.

GSM ve sınır kapısı açılması olayında Rumların ciddi bir adım atmadığı, bundan sonra da kolay kolay adım atmalarının beklenemeyeceğini kaydeden Arıklı, güven yaratıcı önlemlerin Türk tarafı tarafından atılmasının daha uygun olacağı ve bu yönde atılabilecek en önemli adımın ise Kapalı Maraş’ın iskana açılması olabileceğini iddia etti.

Arıklı, “Maraş’ın KKTC yönetiminde iskana açılması ve belli bir süre içerisinde müracaat eden eski mal sahiplerine iadesinin sağlanması halinde, KKTC hem çözüm sürecinde bir adım öne geçecek, hem de ekonomisine bir anda milyarlarca dolarlık bir girdi sağlayacaktır. Maraş’ın bu şekilde iskana açılması 1984 yılında Maraş ile ilgili alınmış olan BM kararına da aykırı değildir. BM, almış olduğu karara uygun olarak Maraş’ın iskana açılmasında gözetleyici rol oynayabilir” görüşlerini savundu.

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